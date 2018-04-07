2018年04月07日 01:28 中國時報 陳張眾 報導

MIU MIU本季揉合50及80年代風格，繫於頭上的寬版頭帶，亦點明復古女孩的叛逆格調。（MIU MIU提供）

GUCCI絲巾編織髮帶，價格店洽。（GUCCI提供）

REDValentino於春夏融入多元文化精神，透過圖騰花紋及模特頭上髮帶等細節，鋪陳出女孩充滿異國風情的冒險旅程。（REDValentino提供）

HERMES Petite Abeille圖紋印花蜜蜂圖案緹花織斜紋真絲方巾（70 x 70公分），1萬1200元。（HERMES愛馬仕提供）

頭頂是時尚女孩們的春夏戰場，除了追上本季秀場流行趨勢的PVC遮陽帽、棒球帽外，衣櫥內的一條絲巾，也能從頭玩出萬種風情。

以絲巾著名的法國品牌HERMES愛馬仕，即邀請到新銳攝影師Oliver Hadlee Pearch針對春夏絲巾的多種穿搭方法，拍攝出活潑的Carre Quiz絲巾快問快答。無論是將絲巾打結於頭側的個性look，或是將其纏繞髮際的度假look，均能自細節上著手，與造型交織出不同風格。有西班牙皇室血統的Delpozo，本季則引入無限夏日情調，伸展台上模特展示身上饒富結構性的立體輪廓之餘，頭上以草編打造的巨型立體蝴蝶結、頭帶，亦呼應服裝系列中用粉彩色打造出的俏麗氛圍。

1950年代畫報女郎Pin-Up Girl頭頂不可少的bandana印花方巾，再度現身於1980年代的酷女孩身上，更賦予這個隨處可得的小物，街頭、性感並置的多元面貌。REDValentino創意總監Pierpaolo Piccioli，即自昔日方巾綁成的上衣中擷取靈感，融入浪漫的多元文化思維，透過圖騰花紋及頭巾等細節，鋪陳出女孩充滿異國風的冒險旅程。而帶點叛逆的MIU MIU，重返青春年少時光，揉合50及80年代對比性強烈的衝突元素，男性化的衣著輪廓搭配寬版髮帶，點出反骨不羈的自信魅力。

同樣穿梭於不同時空中的GUCCI，創意總監Alessandro Michele於衣著上大膽將各時代、民族經典元素大洗牌，2018春夏更祭出多股絲巾編成的頭帶、人工珠寶髮飾等單品，抒發極具哲學性的奇幻觀點。而以獨特法式優雅品味廣受歡迎的JACQUEMUS，選自設計師母親一張海邊散步相片為發想，畫面中綁在頭上的圍巾、陶瓷耳環和繫於腰間的沙龍，都化身為系列中不可或缺的元素，恣意纏繞頭上的黑色髮帶，也使得女人多了一絲輕鬆、溫暖的愉悅表情。

(中國時報)