小英喬新北選將 呂秀蓮示警：民進黨2020年恐生家變

兼任民進黨主席的蔡英文總統，昨在官邸約見有意參新北市長的人選。圖為蔡英文在鄭南榕追思會上致詞的畫面。（曾百村攝）

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中國時報
／台北報導
對於蔡英文總統開始協調新北市長人選，前副總統呂秀蓮表示，可以看出民進黨在2020年會起變化。（姚志平攝）
新系與正國會主要人物

被綠營視為「最強對手」的前新北副市長侯友宜，確定代表國民黨角逐新北市長後，民進黨旋即拉警報，身兼黨主席的蔡英文總統昨親自出手「喬」黨內新北候選人。對此，前副總統呂秀蓮昨警示，民進黨在2020年會起變化，黨內派系將重新組合，蔡總統要小心因應；尤其喜樂島聯盟昨在高雄成立，對蔡總統來說，將是非常嚴厲的挑戰。

兩院長兩派系 提名不簡單

2018民進黨新北市長人選遲遲無法定奪，與台北市陷入相同困境，都是想選的人實力不強，想找來選的人，無論台北市的柯文哲，新北市的蘇貞昌或游錫堃，又都面臨派系角力與競合難題，讓蔡英文頗為頭痛。

前天國民黨新北市長人選出爐後，民進黨備感壓力，近期內部開始釋出黨中央將徵召蘇貞昌與侯友宜一爭高下聲音，這讓蔡英文不得不在昨天開始出手協調，從下午開始接連約見游錫堃，與已表態爭取新北市長的綠委吳秉叡、羅致政。外傳，這是蔡英文為往後徵召蘇貞昌搭台的前奏。

已宣布參選台北市長的呂秀蓮，昨率媒體訪查台北捷運地下街。在被問到如何看待總統約見游錫堃等3人時，她表示，高雄市長陳菊、前行政院長蘇貞昌都是新潮流，游錫堃屬正國會，兩個前後任院長，代表兩個派系，這可看出民進黨在2020年會起變化，派系將重新組合，「蔡總統要小心因應，新北市為何無法整合，是因為兩個派系後面還有一些問題。」

呂秀蓮直言，新北市因為有正國會及新潮流兩派系，若是提名這個不提名那個，後遺症還是會有，沒那麼簡單。

獨派崛起 給總統嚴厲挑戰

不僅如此，日前炮轟民進黨中央「要選的人不讓他選，然後拚命放話」的呂秀蓮，被問到蘇貞昌、游錫堃有可能取代早就已經起跑拚初選的吳秉叡等人，如果黨中央這樣做，對有意參選的立委是否很不公平？呂秀蓮說，「是啊，我是覺得黨不要介入，開放不是很好嗎？」她建議，乾脆讓蘇、游兩人都去跑，最後再去決定。

除了憂心蔡總統在民進黨新北市長人選提名將遭遇困境，呂秀蓮還表示，蔡總統挑戰不止這些，今後還會有很多挑戰，而這些挑戰會一直到2020年，「今天喜樂島聯盟在高雄成立，這都是給總統非常嚴厲的挑戰。」

(中國時報)

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