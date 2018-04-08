AQI500！沙塵暴強攻 台西首現褐爆

台西鄉7日空氣品質達到褐害等級，從民宅遠眺一間廟宇就可感覺霧濛濛的程度。（周麗蘭攝）

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中國時報
╱台北報導
此次沙塵暴致空品不良測站

台灣發生5年來最嚴重沙塵暴！環保署指出，大陸沙塵暴南下，約莫從6日晚間6時開始影響台灣，昨（7）日清晨雲林台西PM10濃度更一度飆高至每立方公尺879微克，若情況持續未改善，可能空氣品質指標（AQI）實施一年多來，24小時平均值首次達最嚴重的「褐爆」等級，預計要到今天才會轉好。

大陸北方甘肅、內蒙一帶清明連假期間發生沙塵暴，蘭州觀測到PM10濃度達每立方公尺2900微克，上海亦有每立方公尺546微克，汙染物逐步向南移動，約莫8成飄往日本、韓國等地，台灣也受影響。

鋒面沙很大 日韓也受影響

環保署指出，這波沙塵從6日晚間6時影響北部，到昨日上午影響範圍擴至新竹以北區域。依環保署監測資料顯示，新北富貴角地區PM10達每立方公尺201微克，新北萬里PM10達每立方公尺232微克，馬祖246微克，雲林台西因本地揚塵加上境外揚塵，PM10一度飆高至接近879微克，AQI為500，達到最危害「褐爆」等級，雲林崙背則因儀器連線問題沒相關資料。

環保署過去採空汙指標「PSI」及「PM2.5濃度」雙指標顯示空汙狀況，但2016年12月起改制，將雙指標數據合併統整為AQI空品指標（Air Quality Index），並依空氣惡化程度輕到重，分成綠色、黃色、橘色、紅色、紫色及褐紅色6個等級。

PM1O飆近900 5年來最嚴重

環保署監資處長張順欽說，過去也有大陸沙塵暴影響台灣狀況，2012年新北萬里PM10達每立方公尺281微克，此後2013~2017年皆未有明顯沙塵影響台灣，此次堪稱近5年來沙塵暴影響台灣最嚴重，台西更可能因此首次達24小時平均值褐色等級，確切數據最快今天才能統計出來。

張順欽指出，幸好此次台灣有降雨，對空氣產生洗滌效果，預計今日東北季風減弱，外來沙塵暴影響會趨緩，但因天氣穩定，西半部地區晚間起風速逐漸轉弱，擴散條件又會逐漸轉不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區恐為「橘色提醒」等級，仍需留意。

(中國時報)

不只台西 環團批崙背也褐爆

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