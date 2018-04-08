美國國務院公告「行銷核准證」助我潛艦國造 美允商售洽談

2018年04月08日 01:12 中國時報 楊孟立 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

「潛艦國造」出現突破性新進展！美國國務院公告我國潛艦國造行銷核准證(marketing license)，美國廠商獲得這項通行證後，將可透過商售管道，與我國廠商洽談潛艦相關技術與裝備取得，對於台灣潛艦國造政策將形成極大助益。

「潛艦國造」是蔡英文政府國防政策重要指標，但受限於裝備獲得及製造難度，包含系統整合、戰鬥系統、動力等，都需要仰賴他方援助，而這類裝備也被統稱為「紅區」。

只是洽談 不一定會成交

美方廠商也對蔡政府的「潛艦國造」頗感興趣，但因事涉敏感，必須先經過美國務院同意，才能與台灣廠商洽談潛艦相關技術與裝備取得。據了解，美廠商1年多前就已提出申請。

國防部官員解釋，「行銷核准證」意指美方廠商可以來台灣談相關事項，現在兩邊什麼都可以談，我方可大膽提出需求，但並不是代表美方就一定會賣「紅區」的裝備給我們；而最後就算台美之間洽談順暢，能不能賣還是得再次經過美國務院同意。

美正義的選擇 綠委肯定

潛艦國造目前正進行初步設計，海軍計畫在2021年9月於合約設計階段，完成潛艦設計藍圖與圖說。立法院外交國防委員會上月底安排軍事機密考察，海軍司令黃曙光親自針對潛艦國造的計畫內容向立委報告。外交國防委員會召委王定宇昨受訪表示，有關潛艦國造的部分，他在看完相關資料後，對於海軍能按照時程完成充滿信心。

王定宇指出，美國務院公告只是第一階段，將來單項的重要商源不管是技術、零組件、系統，都還要取得輸出許可，「但這個動作是好的開始。」而以目前美國參眾兩院對台灣的友好程度來看，將來國務院同意後，要取得國會的輸出許可，我方可以保持樂觀。

王定宇說，美國總統川普主政下的國務院，「做了一個正義的選擇」，感謝美國支持民主價值一致的台灣，希望後續工作都能順利。

國防部表示，感謝美國政府重視我國國防安全，提供適足的防衛需求，中華民國與美國持續維持堅定友好關係，共同為促進區域和平穩定而努力。

有助區域安全 府表感謝

國防部強調，國艦國造是國防自主重要政策，國防部持續推動潛艦國造，強化國防工業與國防科技研發，積極展現自我防衛的決心與能力。

總統府發言人林鶴明則表示，美國政府的這項決定，不僅將有助於台灣自我防衛力量提升，對區域安全穩定更將帶來重要助益。對於美國落實台灣關係法與六項保證的堅定承諾，我國表示誠摯感謝。

(中國時報)