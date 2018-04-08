學者：技術輸台是否批准 仍須觀察

美國務院所在的杜魯門大樓。（美聯社資料照片）

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中國時報
／台北報導

美國國務院公告我國潛艦國造行銷核准證(marketing license)，允許廠商來台洽談商售。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，蔡政府上台之後將潛艦國造視為國防自主很重要的一項，私底下尋求美方的努力一定做得非常足，對於台灣的防衛來說，也是一個好的徵兆，但是國務院最終會不會批准相關技術輸台，仍值得後續觀察。

李大中指出，其實從去年12月的《國防授權法》部分條文，及3月簽署《台灣旅行法》，多少可以看出川普政府對於台灣的一些做法，比過去的美國政府更為明確，他會運用一些手段來「提升」台灣。

他表示，台灣是美國行政部門以及國會關心的議題之一，而關於台灣問題的決策官員，看似將台灣視為壓迫大陸的重要議題，而且這個傾向還滿明顯的。他直言，潛艦對我們是有幫助的，何況我們已經想了20幾年，從任何角度看都是正面的事情；但是在衡量美陸競爭與合作的大棋盤內，我們還是要非常謹慎小心。

淡江大學戰略研究所副教授黃介正指出，過去美國對於台灣的軍售或是商售，比較會顧慮大陸的反應，但現在是美國要日本、韓國、菲律賓等亞洲的盟友都要買他的東西，去年川普跑來亞洲，就是推銷武器，這是整體出口政策的一部分。

黃介正進一步指出，美國國務院允許廠商可以跟台灣接觸是不錯，但做生意包含價格問題、品項問題，最後能不能成交，現在還說不準。

他又說，即便商售一切順利，但是很多零組件與關鍵技術的組合，還需要經過複雜的性能測試、系統整合，未來能否真正下水作戰，現在還言之過早。「不過對於海軍來說，要了很久的東西終於到手，當然要好好把握。」

(中國時報)

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