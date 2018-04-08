新聞透視—憂喜參半 慎防成陸美對抗棋子

2018年04月08日 01:12 中國時報 楊孟立

美國國務院公告我國潛艦國造行銷核准證，意味「潛艦國造」政策有了突破性進展，不管最後商售洽談結果如何，美國國務院會不會批准我方需求的裝備與技術，對於國軍而言，雖然還無法高興太早，但今天絕對是好的開始。

大陸從來沒有放棄過武力統一台灣，從軍方的立場來看，我們確實有必要窮盡一切手段提升戰力，以備不時之需。然而，不論是「軍售」或是「商售」，只要是能提升台灣軍備能量的行為，都是大陸的「大忌」，絕對會讓北京氣得直跺腳。2001年小布希政府時代就承諾要協助我國打造柴油動力潛艦，卻始終無下文，其中關鍵因素自然是顧慮恐傷及美陸關係。

這次美國國務院公告「商售」的時機點，恰逢美陸貿易戰打得不可開交之時，這下突然點燃台灣「潛艦國造」的希望，不免讓人多做聯想。尤其是川普政府對於「台灣牌」的使用時機，似乎越來越得心應手，而且每一次使出來，總是能收到預期的效果。

台灣方面，雖然受了美國恩惠，但是要直接面對大陸不滿情緒的也還是我們，處境倒也顯得尷尬。儘管如此，國軍的責任還是在提升軍備戰力，當然不可能因為大陸武統威脅而自我設限，更應該要把握這次難得的機會，大膽提出我方建軍的需求。

但是站在更高層次的執政者，在兼顧國防戰力提升的同時，還負有緩和兩岸之間緊張氣氛的責任，莫讓兩岸演變成軍備競賽的危險局面。這一點著實考驗蔡政府國安高層的智慧。

在當前美陸對抗的情勢下，身為棋子的台灣，每一步都必須走得謹慎無比，甚至得預測兩強的下一步，才能夠走出一條活路。

如果只是任由一方引領著走，對於未來的路線無法操之在我，在詭譎多變的國際局勢下，只會像矇著眼睛過河一樣危險。

(中國時報)