關鍵紅區裝備 台毫無自製能力

美國國務院公告我國潛艦國造行銷核准證，使得「潛艦國造」政策有了突破性進展。圖為蔡英文總統去年3月21日出席「海軍106年敦睦支隊啟航歡送暨潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署」，並登上海虎軍艦向海軍官兵揮手致意。（總統府提供）

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中國時報
／台北報導

「潛艦國造」所需零件繁雜，國防部曾針對「潛艦國造」案所需裝備進行評估，將潛艦裝備獲得與製造難度區分為「綠區」、「黃區」、「紅區」三種類型。「綠區」為可自主生產、「黃區」為有困難但有自製潛力、「紅區」為具高度敏感度又無研製能力，必須尋求國外商源的裝備及技術。

退役海軍少將淡志隆表示，「潛艦國造」相關裝備共有25類，我國內部具有潛在研製能量者共19類，但另外6類有賴外國商源獲得，如果國內船廠特殊專業技術不足，可自力提升相關工技能量，或聘請國外專業技術人員指導。

淡志隆指出，台船打造的耐壓外殼屬於「黃區」裝備，俥葉及燃料電池屬於「綠區」裝備，這些或可自製，或經技術協助即可達到標準；不過，最難獲得的「紅區」才是關鍵，裝備包括聲納、戰鬥系統、潛望鏡、柴電主機、魚雷發射管等。

淡志隆進一步指出，有些裝備雖然未被列在「紅區」，但也可能必須外購且要有輸出許可，例如消磁、核生化、空氣循環、消防、水下導航、操控等系統，甚至電羅經等許多主項裝備也都缺一不可。

他強調，即便能獲得所有裝備的輸出許可，並完成全艦藍圖設計，只要造艦階段任一裝備發生貨源問題，必須辦理裝備變更，在「不加價」且「性能不得低於原裝備」的合約規範下，要及時獲得合格的新商源恐極不易；即使順利獲得，也因構型變更而影響整體設計，必將造成極大的困擾。

(中國時報)

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