退將建言 應先打造潛艦救難艇

2018年04月08日 01:12 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

國防部2016年啟動「潛艦國造第一階段合約設計」計畫，並命名為「海昌計畫」，目前由台船與中科院合作，台船、海軍造船發展中心將於今年9月下旬前，進行主要構型研究，並於2021年9月在合約設計階段，完成潛艦設計藍圖與圖說。

海軍退役少將淡志隆表示，潛艦對國防的重要性無庸置疑，在外購無門的情況下，尋求自製亦無可厚非，而以台灣的技術，當然可以造出潛艦，問題在於怎樣性能的潛艦才值得我們投資？他舉例說，1百年前德國就造出U-1潛艇，1百年後的台灣不可能造不出和U-1同等級的潛艇，但這樣的潛艦真能上現代化的戰場嗎？

另一方面，地理環境也會影響潛艦的運用。淡志隆說，像是台灣海峽深度較淺，適合部署小型潛艦，目標則以跨海登陸的船團為主；由東北至西南間之深水海域則有利中、大型潛艦活動，目標則以航母及作戰艦艇為主。如果就單一型傳統潛艦進行投資，就得要抉擇製造小型（如5百至1千噸間）或中、大型（2千噸以上），必須有明確的作戰需求以決定潛艦構型。

他進一步提出，目前「潛艦國造」焦點都放在作戰型潛艦上，卻忽視了當有相當數量潛艦時，也必須建構自主的潛艦救難能量。潛艦若戰損或因故無法上浮而須執行搜救時，不可能仰賴美軍空運「潛艦救難艇」來台後，再以陸、海運方式送至指定地點，因此潛艦救難艇必須較潛艦更優先獲得。

他認為，對於潛艦國造能否成功的質疑，多半來自建造的難度及裝備獲得的變數，而潛艦救難艇不僅建造難度較低，裝備敏感度亦低，要引進國外技術協助的阻力理應較小。

淡志隆指出，依潛艦國造4年設計、4年建造、1年測試、1年試航，第10年首艦成軍的構想，即便外來技術、裝備與全艦設計均順利獲得，但這樣的宣示對照他國造艦經驗，實在太過樂觀。更何況首艦即為作戰型艦，在後續艦亦緊接開工下，幾乎沒有改進缺點的空間。

(中國時報)