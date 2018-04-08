民進黨就是要贏 吳退選游今明志

2018年04月08日 01:12 中國時報 鄭舲 、 曾薏蘋 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨新北市由誰出戰引發關注，身兼民進黨主席的蔡英文總統昨分別邀請地方力拱參選的前行政院長游錫堃，及積極爭取參選的綠委吳秉叡、羅致政到總統官邸討論。據了解，此次「召見」並非外傳的「勸退」，而是「徵詢」，游錫堃今將發表談話。吳秉叡會後則發表聲明表達自己「放下」，將全力輔選黨提名的候選人。

蔡英文昨下午約見游錫堃等3人，外界揣測是為勸退3人後，下周再勸進前行政院長蘇貞昌參選。游的座車昨下午近2點開進總統官邸，直至3點離開，會談過程約1小時，不過會後游錫堃未出面受訪。

游錫堃將登觀音山表態

正國會在游錫堃結束與總統會面後，下午隨即展開幹部會議討論因應；而游今天與高志鵬等4位民進黨立委一同登觀音山的行程維持不變，除了要在硬漢嶺山頂遠眺新北市，游錫堃也會發表談話。

黨政人士認為，高層有9成想法，就是要讓蘇貞昌出馬參選新北，在地方的這樣氛圍，一直很強烈，「如果不是蘇貞昌，而是游錫堃，宣布退出的吳秉叡不就會氣死」；新北市議員及立委，多數挺游錫堃，總統總是要安撫黨內挺游反蘇的議員、支持者。

知情人士強調，在新北市，民進黨「就是要贏」，蘇貞昌目前的民調最高，高層就是要定了蘇貞昌，先前這些動作，都是安撫而已。

吳秉叡諒解宣布「放下」

吳秉叡則在會面後，在臉書發表聲明指出，主席感謝他這1年多來的努力，但也告知黨對於此次新北市長的提名，會有新的考量，對於黨做出這樣的決定，他充分諒解，也完全支持。

吳秉叡說，他始終認為，年底的縣市長選舉，新北市是重中之重，贏回新北，改變新北停滯不前的現狀，這是民進黨的責任，對於民進黨未來所徵召的人選，他會全力支持，更會全力輔選。他也感謝大家的支持與鼓勵，「放下不是放棄」，會繼續加油。

羅致政支持黨中央決定

羅致政則說，昨天是正式啟動徵召機制，但沒有拿出民調說要勸退誰或要誰參選。他目前還是支持游錫堃參選，但無論黨中央最後做什麼決定，他都會全力支持。

羅致政也提到，昨天是總統第二次約見游錫堃，第一次是在1月23日，當時游表明沒有參選意願後，黨中央就建立在游錫堃不參選的情況下，往「某個方向」去布局，這個局勢演變到現在，要做一些轉變的確有困難，但不是因為民調，而是當時的布局經過這兩個月就是這樣發展。羅致政說，有沒有新的變化他不知道，但民進黨的確到了該做決定的時候了。

(中國時報)