菊接府祕 已預示蘇選新北

2018年04月08日 01:12 中國時報 朱真楷 、 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

前行政院長蘇貞昌是否已起心動念，要代表綠軍收復新北？綠營人士透露，當蔡總統決定請陳菊為2018操兵時，「幾乎就確定和陳菊有高度合作關係的蘇貞昌會選新北」。蘇系民進黨立委張宏陸昨晚也鬆口說，「他（蘇）確實有在考慮」。

綠營人士指出，對蔡來說，蘇、游兩人，當然是跟游關係好；但從派系角度看，當蔡決定將2018選舉交由陳菊主導時，試想，「菊跟游要合作不容易，還可能會找游錫堃選新北嗎？」

該人士進一步說，蔡請陳菊接總統府祕書長，意義就是要陳菊操盤2018選舉，既然如此，陳菊如何看待新北鋪排，蔡在某種程度下當然要予以尊重。也就是說，就算蔡英文、蘇貞昌關係不睦，還是得放下個人喜好。

但該人士不諱言表示，蘇貞昌參選新北，就派系實力擴張層面看，對蔡當然是威脅；尤其，蘇貞昌對政治仍有高度企圖心，未來若順利拿下新北，勢必將對下階段黨內接班態勢產生新變數。只是考量現階段派系平衡，蔡也只能接受陳菊對新北人選的想法。

被問到蘇貞昌是否起心動念參選新北？張宏陸表示，目前情勢變化很大，有許多人都在勸進蘇，雖然目前還沒決定，但「他確實有在考慮」。

由於先前蘇系對是否參選新北都不置可否，因此，在蔡英文陸續「召見」相關人選之際，這席話被解讀為蘇貞昌極可能回鍋新北，就等高層完成事前鋪排。

民進黨新北市黨部主委余天說，怎麼喬，只有黨主席蔡英文出面才能底定，預計下周中常會討論。

(中國時報)