喜樂島聯盟成立 扁錄影現身

前總統陳水扁幾經考慮後不現身，僅以錄影方式向支持喜樂島聯盟的人信心喊話。（劉宥廷攝）

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中國時報
／綜合報導

獨派籌組喜樂島聯盟，7日舉行成立大會，前總統陳水扁原本要出席，但他近來透過LINE頻爆料，連蔡英文總統也放重話「對保外就醫不好」，阿扁雖改為錄影祝賀，但影片中仍以煽動語氣說要以自己的不自由換取台灣自由，令支持者情緒激昂。

喜樂島聯盟成立大會前，阿扁又透過「新勇哥物語」放話，他化身「小花」，稱小花即便上斷頭台被行刑隊的刀刃架上，但小花沒有死去，小花還會活過來；這似乎說明為響應聯盟「獨立公投、正名入聯」偉大志業，就算面對處決大刑，仍不改色、不改其求生意志，外界猜測他將不甩中監規定，直接現身成立大會；最後，扁僅以錄影祝賀，外界臆測扁考量5月初還要出席台北凱達格蘭基金會募款餐會，決定取消。

儘管如此，阿扁的錄影內容依舊感染力十足，語氣激昂強調他今天能活出來，只要能呼吸的1天，寧願用自己的不自由去換取台灣永久的自由，台灣要成為獨立國家進入聯合國；扁的一席話令現場支持者群情激動，「台灣加油、阿扁無罪」聲不絕於耳。

喜樂島聯盟成立訴求「獨立公投，正名入聯」，集結海內外力量督促蔡英文總統與立法院修正《公投法》，預計選定鄭南榕自焚30周年紀念日前1天、明年4月6日推獨立公投，昨天的成立大會上不少獨派大老都到場支持，李登輝上台發表約20分鐘的壓軸演說，強調現在是所有台灣人拋下成見，推動以台灣名義走向世界的大好時機。

對於阿扁以錄影方式祝賀獨派喜樂島聯盟成立大會，台中監獄副典獄長李進國表示，陳前總統未提出參加活動申請，錄影祝賀是否違反規定，將進一步收集資料進行研議。

(中國時報)

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