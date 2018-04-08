新聞透視－蔡腹背受敵 飲鴆止渴拱蘇

2018年04月08日 01:12 中國時報 曾薏蘋

國民黨新北市長人選出爐後，身兼黨主席的蔡英文總統面對選舉的真正壓力隨之浮現，昨天「喬」新北市長人選，不只要面臨黨內兩尊「大佛」派系角力，還有獨派撐起的「喜樂島聯盟」，獨派進逼、派系傾軋，蔡英文2020內部挑戰艱困；人間四月天，對蔡英文來說，今年的四月，非人間。

呂秀蓮昨天要總統「面對派系重組，要小心因應」一語道破蔡英文面臨的困境。民進黨從來不是一個吃素的政黨，每次黨內初選，各派系殺的眼紅，即可看出在黨內掌握權力才是生存之道。

雖然先前黨內4個初選區，初選戰到慘烈，也是派系爭權的結果，其中以台南市最為明顯，正國會與新潮流初選結下的梁子，至今餘波盪漾，但相較台南市，新北市讓蔡英文更是棘手。

蘇貞昌與游錫堃，皆是黨內千歲爺，都當過行政院長，但他們背後代表的，一個是新蘇聯，一個是正國會，蔡英文要喬下任何一個，都必須步步為營。

蘇貞昌與蔡英文，在之前大選時，就已經因為「兩個太陽」種下心結，蘇貞昌對蔡英文來說，總是芒刺在背，但蔡英文身為黨主席，新北市是選戰指標縣市，攸關未來總統大選，完全執政的民進黨，有不能輸的壓力，再怎麼不願意，看來還是要「恭請」蘇貞昌來擔任領頭羊。

蔡英文為了勝選放棄盟友，不得不把黨內最大的敵人拱上台，2020年的時候，對手可能壯大了，再度威脅自己。

內有派系，外在獨派的壓力，也是來勢洶洶，喜樂島聯盟成立就是不滿民進黨在這兩部分，遲遲沒有作為，訴求是「獨立公投、正名入聯」，李登輝、陳水扁都力挺，雖然聯盟一再說明，不是政黨、不派人參選，但是執政後的民進黨如何面對在野時，每天掛在嘴巴講的口號？

蔡英文不是民進黨傳統出身的人，又不喜派系間的權力遊戲，她對民進黨來說，是一個因為政權所以存在的人物，面對內外步步進逼，對蔡英文來說，不需外力，在國內，2020年將會是她艱困的1年。

(中國時報)