葉菊蘭批二度傷害 侯友宜不評論

鄭南榕追思會7日在金寶山舉辦，蔡總統致詞時，大觀自救會成員大喊「反迫遷、護大觀」，遭特勤警力拖離。抗議未引太多漣漪，反倒侯友宜當年角色成為綠營談論焦點。（曾百村攝）

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中國時報
／新北報導

4月7日為鄭南榕逝世29周年暨言論自由日，鄭南榕基金會昨舉辦追思紀念會，董事長許景河致詞抨擊新北市前副市長侯友宜日前「不完全成功救援」的說法是「經典詭辯」；鄭南榕遺孀葉菊蘭也說，這是對家屬的二度傷害。侯友宜辦公室則以「沒有評論」回應。

蔡英文總統昨偕同行政院長賴清德、葉菊蘭及高雄市長陳菊等人，參加鄭南榕追思會。

許景河批評說，侯的「經典詭辯」，應受最嚴厲譴責，認為侯要誠心面對過去，才能坦然面對未來；侯既然參選新北市長，不只要受道德檢驗，選民更要用普世價值觀，檢視他現在和過去的言論行為，「他是否適合擔任新北市長，有智慧的新北市民應該看清、認明，做出正確判斷」。

葉菊蘭說，時任中山警分局刑事組長的侯友宜逮捕鄭南榕，鄭南榕為爭取言論自由而自焚殉道。當時情景是許多軍警包圍，怎可將強制拘提說成「不完美救援」？這說法對家屬是二度傷害，她完全不能接受。

她指出，現場成員被帶到地下室，遭逼說出不是事實的話，還因拒絕被強押很久。她說，侯出馬參選新北市長是個人權利，但關於當年的事情必須講清楚，才能供選民檢視。

侯友宜辦公室則強調，對於鄭南榕殉道一事，侯友宜已多次出面說明，對許景河、葉菊蘭的說法，「沒有任何評論」。

蔡英文致詞表示，鄭南榕離開大家29年，29年來台灣人對抗霸權、追求自由民主，至今還有一項任務沒完成，那就是轉型正義。她當場宣布，未來促轉會成員將有法學、歷史學等跨領域背景，將轉型正義邁向前一步，才能正視過去、修復傷痕，和解腳步才能邁開。

當蔡英文致詞時，2名板橋大觀自救會成員突然站起來大喊「反迫遷、護大觀」口號，遭特勤警力拖離現場。

(中國時報)

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