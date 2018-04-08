藏政治盤算 《財團法人法》惹議

2018年04月08日 01:12 中國時報 楊孟立 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

《財團法人法》草案立法，未來蔣經國基金會、財團法人中技社等團體將有可能變成政府公辦法人，知情人士憂心，恐將影響學術中立。（中央社）

《財團法人法》草案爭議條文

《財團法人法》被列為本次立法會期優先法案，國民黨團批評執政黨將假借捐贈之名掠奪民產，引爆藍綠交鋒。對此，民進黨立委李俊俋強調，立法目的絕非掠奪私產，而是希望能有效管理財團法人。但面對民進黨執政後，挾黨產條例、促轉條例對婦聯會及農田水利會的肅殺，也讓《財團法人法》立法，蒙上政治算計的陰影。

扯 補足捐款可重新監管

目前台灣大大小小登記有案的財團法人，逾10萬多個。而《財團法人法》草案，最引人爭議的是草案第64至66條及第69條，即在法律施行前，曾接受公部門捐助的民間財團法人，只要捐贈比例達20％以上，都有可能在主管機關以「加強監督」為名，轉型正義，變成「政府財團法人」，更扯的是，過去政府未捐足部分，還可以再補足差額，名正言順藉重新監管，掠奪民間資產。

對此，李俊俋指出，過去《人民團體法》包含的內容太複雜，現在就是要將政黨、財團法人等人民團體單獨抽出立法規範，「財團法人也來自各界的捐款，所以需要有效管制。」

他並舉糖協、中技社及蔣經國基金會為例，指成立之時是國家出資，後來不知道動了什麼手腳變成私有，政府反而管不到。

全面執政 全面掌握資源

民進黨團總召柯建銘也表示，《財團法人法》要立法的時空背景，是因應今年11月APG（亞太防制洗錢組織）評鑑，必須要處理洗錢防治相關法案，避免有心人士利用法人洗錢，且搭配上會期的《洗錢防制法》運用，形成一整個配套法案。

但仍難杜外界爭議。前行政院長陳冲就曾認為，如果政府對某些特定的財團法人有爭議，可以經過討論，單獨立法，不應夾雜在《財團法人法》中，此易引發外界質疑其意圖利用全面執政優勢欲全面掌握一切資源。

國民黨立委李彥秀強調，國民黨團支持適度強化政府捐助之財團法人監督，但是反對以監督之名行奪產之實，不當擴大政府捐助財團法人之範圍。她強調，尊重民間財團法人之獨立自主，監督措施應合憲合法合理。

為選票 宗教財團法喊卡

此外，《財團法人法》草案一度在民進黨籍立委的要求下，列入《宗教財團法》，但卻引發信徒的強烈反彈，由於衝擊基層選情大，在擔心影響選票下，內政部、法務部緊急喊卡。

法務部次長陳明堂表示，如果民間團體有共識、立委也不反對，法務部認為可以在草案中加入排除條款或增訂文字，排除以財團法人登記的宗教團體適用。

內政部也持支持看法，認為《財團法人法》主要是針對財團法人組織進行一般性規範，並未考量宗教團體的特殊屬性；因此將協調法務部，希望尊重信仰自由並考量宗教團體特殊屬性，給予適度鬆綁及妥適規範。

(中國時報)