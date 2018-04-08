新聞分析－恐步糖協後塵 董座淪酬庸

2018年04月08日 01:12 中國時報 張理國

法案總條數高達75條的《財團法人法》，被列為立法院本會期優先法案，有可能三讀通過。包括「蔣經國基金會」、「財團法人中技社」都有可能轉變為公辦財團法人，納入政府監控，表面上的理由，是將監督機制法制化，實則公產有可能變成民進黨私酬工具，糖協就是典型案例。

糖協在2000年時，由時任董事長、前行政院祕書長張有惠變更章程，脫離政府管控，更名為「財團法人台灣武智紀念基金會」，綠營質疑「公產變私產」，案經16年多次司法纏訟，在去年回到台糖之手，但原本扁政府時期打算要解散清算的糖協，卻意外在蔡政府執政時存活下來，現任董座並由民進黨籍前農委會主委曹啟鴻擔任。

也許是16年司法爭訟曠日廢時，民進黨希望以「轉型正義」法制化的方式，取代司法訴訟，以便「抄捷徑」將蔣經國基金會等財團法人納入政府掌握，但酬庸自己人，卻喪失轉型正義的正當性。

依據草案第52條內容，未來公辦財團法人的董、監事需為無給職，董事長只要沒有領取月退休金（俸）、月退職酬勞金或其他性質相當者，就可支領財團法人的董事長專職費，換言之，董事長並非無給職。

蔣經國基金會董事、親民黨主席宋楚瑜日前提及國民黨黨產問題時，曾語重心長的說，黨產、國產要有區別，是國產就回歸國產，但不要「把國產弄成另一黨的黨產」，能撈就撈、能混就混。

民主政治不是「輪流做莊」，此番《財團法人法》草案的立法，部分財團法人可能因主管機關的認知，轉變為公辦財團法人，豈不應驗輪流作莊說法，誰執政、誰派董事長，轉變為公辦財團法人，也只是給執政黨更多安插位子的機會。

(中國時報)