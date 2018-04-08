轉型正義撈過界 宗教團體反彈

2018年04月08日 01:12 中國時報 張理國

《財團法人法》草案在立法院審查時荒腔走板，上演蔡政府自家內訌戲碼，政院送審的版本，法務部、內政部都不支持。事實上，早在前政務委員、總統表姐林美珠主持法案審查時，內政部就發現可能會遭宗教團體抗議，但因急於推動轉型正義，才會便宜行事，引發宗教團體反彈。

財團法人法忘記排除宗教團體適用，如依目前政院版本三讀通過，法務部長陳明堂坦言，「管得到」以財團法人登記的宗教團體，這也是宗教團體反的主因。

這項被視為轉型正義的重大法案，在立法院審查時上演行政部門茶壺風暴。民進黨自家會議主席段宜康甚至怒嗆內政部長葉俊榮，對於《財團法人法》適用宗教團體，如有不同意見可以請辭，讓外界霧裡看花。

原因在於草案在行政院審查時，內政部就發現修法會牽扯到宗教團體，對宗教團體產生更嚴格的監控，但當時內政部並沒有堅持要處理此一爭議，釐清宗教團體的適用性，林美珠也未指示要排除宗教團體適用。

行政部門原先自信，立法院會先通過《宗教團體法》，讓宗教團體得以優先適用專法，不會發生《財團法人法》管過界的問題，沒想到當初便宜行事，後來卻意外發生「滅香」風暴，讓《宗教團體法》被撤回內政部，這才釀出《財團法人法》立法時程後來居上，引爆宗教團體反彈。

《財團法人法》是以財產為主體的管理形式、以董事會為權利運作方式，與宗教團體的教制傳承相違，有侵害宗教自由疑慮，內政部也認為以《財團法人法》規範宗教團體並不適宜。

而宗教團體此番抗議，以立法時程來看，其實有機會「事緩則圓」，只要放慢立法步調，讓《宗教團體法》先審，就可以讓宗教財團法人回歸適用《宗教團體法》。

不過，眼前似乎沒有這樣的機會，因為政府高層認為，《財團法人法》立法兩大原因、一是配合11月亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑需求，二是配合轉型正義需要，讓立法的進度難以喊停，但這兩項考量都與宗教團體無關，民進黨兩害相權也只能先向宗教團體妥協，換取降低修法阻力。

(中國時報)