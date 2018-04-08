博鰲論壇揭幕 料拋中國大陸方案

主題為「開放創新的亞洲 繁榮發展的世界」的2018年博鰲亞洲論壇將於8日在博鰲論壇永久會址「天空之眼」舉行。（新華社）

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中國時報
／北京報導
博鰲亞洲論壇將於8日至11日在海南博鰲國際會議中心召開。（中新社）

博鰲亞洲論壇2018年會8日即將開場，作為上半年首發主場外交，大陸國家主席習近平將在10日開幕式發表演說。適逢改革開放40周年，又值陸美貿易戰打得火熱；預料習將提出「中國大陸方案」，捍衛全球多邊貿易體系，再次向世界證明，大陸改革開放大門永遠不會關上。

改革開放40年 討論主軸

博鰲論壇今登場後，意味亞洲開始進入「博鰲時間」。這次年會以「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」為主體；圍繞「中國大陸改革開放40周年」為主軸，設置「全球化與一帶一路」、「開放的亞洲」、「創新」和「改革再出發」4個議題區塊，共60多場正式討論。

作為上半年大陸首場主場外交，今年年會規格與規模大幅提升；而習近平則將在10日開幕式上發表主旨演講，繼2010、2013及2015年，這是習近平第4次出席論壇。其中2010年是以國家副主席身分與會。

號召國際盟友 反制華府

值得一提的是，今年論壇召開期間，正逢陸美貿易戰打得火熱，外界普遍認為，習近平將藉博鰲論壇，向世界提出所謂「中國大陸方案」，強調美國川普政府大力鼓吹貿易保護主義的同時，大陸將展現捍衛全球多邊貿易體系的堅定立場；希望號召更多國際盟友，進一步抵制華盛頓行徑。

由於今年亦是大陸改革開放40周年，大陸外交部長王毅此前在記者會上透露，習近平在論壇上，將向外界展示大陸改革開放的新前景，並宣布大陸改革開放的新舉措，並就大陸如何推動對外開放再擴大，深化改革再出發，進一步闡述。

捍衛自由貿易 持續開放

換言之，大陸一方面積極扮演捍衛自由貿易體系的旗手之餘，另一方面藉由習近平的演說掃除外界疑慮，向全球再次宣示，下個40年，大陸改革開放的大門，將越開越大，永遠不會關上。

此外，按年會議程來看，11日上午將舉行兩岸企業家圓桌論壇。

該會議由兩岸共同市場基金會最高顧問錢復、大陸海協會會長陳德銘共同主持；會議重點可望聚焦大陸惠台31項政策等台灣方面關切議題。

(中國時報)

蕭習會晤 將聚焦惠台政策

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