蕭習會晤 將聚焦惠台政策

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中國時報
／北京報導

博鰲論壇2018年會今登場。外傳前副總統、兩岸共同市場基金榮譽董事長蕭萬長可望於10日與大陸國家主席習近平會晤，大陸涉台學者表示，鑒於當前國際及兩岸情勢，今年博鰲論壇舉辦「蕭習會」可能性非常高。習近平談話將聚焦惠台政策推進，及中華民族偉大復興過程中，兩岸關係發展至關重要。

今年博鰲論壇期間，習近平與蕭萬長究竟是否會面，是「雙邊會晤」抑或是「簡單寒暄」都成為各界關注焦點。倘若「蕭習會」成行，蕭萬長則將成為習近平連任國家主席後，首位會見的重要台灣客人。

上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，從過往情況來看，兩岸議題一向不是博鰲年會主軸，但考慮當前國際及兩岸關係發展，在博鰲論壇舉辦期間，來舉行「蕭習會」的可能及必要性是非常高的。

談及「蕭習會」可能以什麼形式進行，包承柯認為，各界不需要對會面的形式大作文章，因為無論是雙邊會晤或集體會晤，還是簡單寒暄都不太重要；重要的是，習近平向蕭萬長說了什麼，對於兩岸議題傳遞何種訊號。

包承柯研判，儘管當前陸美貿易戰態勢升溫，美國總統川普更是頻打台灣牌，但相信習近平並不會從此角度切入台灣議題，一來警告的話已經說得夠多，二來蕭非台灣執政當局；習蕭二人更多可能圍繞「兩岸合作」議題。

包承柯分析，習近平在會上的談話預料將圍繞兩大重點。首先是表明大陸將續推進惠台政策，不因陸美貿易戰等任何情況而受影響，這是拉近兩岸心靈距離最有效的做法，也符合習推動和平統一的進程。

此外，包承柯強調，除惠台政策推進的大原則外，大陸目前積極實踐的中華民族偉大復興兩步走戰略，習可能還會觸及，表明兩岸關係的發展，也包含其中，台灣與大陸應相向而行，共赴民族大義，才符合兩岸民眾最大福祉。

(中國時報)

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