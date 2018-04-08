陸列WTO開發中國家 川普不滿

2018年04月08日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸貿易戰你來我往，美國總統川普6日繼續進逼，質疑大陸在世界貿易組織（WTO）仍被視為「開發中國家」，大呼不公平。另針對有看法認為，貿易戰若持續下去，陸方有可能打出減持美債這張王牌，美國財政部長穆欽則稱他並不擔心，表示「世界上有很多美債的買家」。

川普6日在Twitter貼文寫道：「中國這個強大經濟體，至今仍被WTO歸類為開發中國家，從而獲得額外待遇和優勢，尤其損害到美國的利益。」他重申其觀點，認為WTO的做法對美方不公平。

大陸於2001年11月以「開發中國家」身分加入WTO，開放的承諾較少，保護程度高於已開發國家成員，還可以享有「普遍優惠制」（GSP，出口產品享特惠關稅）待遇，及有關貿易協定中對開發中國家特設的靈活條款。

另外穆欽6日接受CNBC電視台訪問時，仍不願形容美陸已展開貿易戰，他表示「目前有一定程度的風險，我們會開打貿易戰」，但美方希望不會與陸開戰。對陸美最終能否解決問題，持審慎樂觀態度。

陸美在經濟上交手，有看法認為大陸只要打出減持美債的王牌，便可令美債殖利率飆升、融資更困難，從而打擊美國經濟。穆欽回應他並不擔心，「世界上有很多美債買家」。大陸為最大美債持有國，至今年1月底，持有價值1.17兆美元的美國國債。有媒體形容減持美債是貿易戰的「核武按鈕」，陸方抱持審慎態度，因它也會是雙面刃。陸方買入美債，也是為了部分抵銷與美方的貿易逆差，以壓抑人民幣升值，從而提升大陸出口競爭力。

過去只要陸方傳出「疑似」拋售美債消息，就會導致美元下挫，令美國消費者選購本國產品，同時打擊到大陸競爭力。

(中國時報)