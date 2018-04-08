新聞透視－經貿共同體 對決美貿易保護

2018年04月08日 04:10 中國時報 陳柏廷

博鰲論壇登場之際，也標誌著陸美貿易角力的戰場將隨之擴大。擁有主場優勢的大陸國家主席習近平將登高一呼，拉攏國際盟友，對華盛頓形成國際輿論戰反包圍。另一方面，對比美國高唱貿易保護主義，從全球經貿利益連結各國，不只讓北京倡議的「人類命運共同體」更有共鳴，更營造出全球經貿共同體態勢。

博鰲論壇主要由大陸等25個亞洲國家及澳洲所共同發起，過往論壇焦點及效應也大多侷限於亞太地區；不過由於論壇前夕，陸美雙方點燃貿易戰狼煙，也讓今年年會相較往年更受全球關注，尤其是大陸如何發揮領頭羊角色。

從陸美貿易戰態勢不斷升溫來看，如何將個別貿易矛盾，進一步引導成保護主義與自由貿易的對決，單邊霸權主義與多邊全球化的勝負，將是北京當局贏得貿易戰的勝負關鍵。

毋庸置疑，擁有主場優勢的習近平將憑藉著博鰲平台，拋出所謂的「中國方案」，並順勢扮演捍衛自由貿易的旗手，登高一呼拉攏更多國際盟友，從國際輿論面向上持續向華盛頓施壓，倒逼川普收手貿易制裁。

平心而論，「中國方案」並非是習近平首次拋出的新玩意。過去幾年來，習近平就曾多次利用國際場合公開提出中國方案，希望搶占大陸在國際事務的話語權。當前川普一意孤行逆著全球化潮流，反凸顯「中國方案」說服力。

另一方面，過往北京倡議多年的「人類命運共同體」總是難逃外界質疑眼光，如今對比美國經貿保護主義，從全球經貿利益上連結各國，除讓該倡議更有共鳴，也營造出「全球經貿共同體」的氛圍。

從各面向來看，儘管陸美貿易戰勝負短時間或難預料，但毫無疑問的是，從今日開始，博鰲效應將不再侷限於亞洲，更多是及於全世界；而當全球啟動「博鰲時間」後，陸美之間誰勝誰負似乎就有點眉目了。

(中國時報)