江宜樺籲兩岸找出第三條路

2018年04月08日 04:10 中國時報 鄭舲 /台北報導 /台北報導

前行政院長江宜樺日前應邀前往大陸參訪，昨天受訪表示，曾與國台辦主任劉結一、海協會會長陳德銘等涉台官員會面，談及兩岸關係及美陸貿易戰等議題。江宜樺提到，我政府近期在台獨主張上加大聲音，對岸武統音量也變大，兩種皆非眾人所望，希望兩岸能找出第三條路。

長風基金會昨邀前行政院長毛治國以「用勢不用力」為題做專題演講，號召成立長風的江宜樺到場，會前媒體訪問時表示，這次去大陸9天8夜，在上海交通大學、北京清華大學演講，主辦單位安排他與大陸官方人士及智庫見面，交換意見。

江宜樺說，雙方主要談了3個議題，包含兩岸關係現況與未來、美陸關係及貿易戰、兩岸青年交流。他說，自2016年起，因政府不承認九二共識，導致兩岸政府接觸管道幾乎中斷，容易產生誤解與誤判。

江宜樺解釋，兩岸關係趨於緊張之際，政府對於台獨主張加大聲音，對岸武統聲浪也升高，但不管追求台獨或武統，都不是眾人期望，絕大多數人希望兩岸和平發展，安居樂業，因此一定要找出台獨與武統外的第三條路，必須在和平、安居樂業下獲取最大利益。

江宜樺說，在兩岸問題上，他表達台灣多數人民希望兩岸和平，盼對方不要誤判，也不要輕易改採升高兩岸情勢的手段。

對於美陸貿易戰，江宜樺說，後續爭議在未來2年將升高，在大陸設廠的台商無可避免會受到衝擊，他非常關心台商發展，因而建議海協會與國台辦幫助台商在這一波陸美大戰中，保護台商利益，無論是短期貸款或長期政策上，都能做出貢獻。

另外，傳聞江宜樺將接任國民黨副主席，他先笑而未答，會後再被追問，他說這是空穴來風。強調卸任閣揆後，多數時間在國外，對此傳聞一無所悉。

(中國時報)