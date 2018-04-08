不只台西 環團批崙背也褐爆

2018年04月08日 04:10 中國時報 洪安怡 、 周麗蘭 ／綜合報導 ／綜合報導

7日沙塵暴致空品不良測站

受甘肅、內蒙一帶沙塵暴吹入台灣影響，台灣發生5年來最嚴重沙塵暴，昨日雲林台西站測得PM10濃度達到每立方公尺近900微克，崙背站則因為連線出問題沒有資料，遭環團批評，依據台塑六輕自行設置的崙背站觀測資料，PM10濃度也飆高至每立方公尺800微克以上，環保署根本是避重就輕，沒說實話。

狂風怒吼像要地震

6日下午雲林縣沿海、濁水溪畔沿線鄉鎮颳起大風，越晚颳越大，西螺、二崙、崙背鄉一帶民眾緊閉門戶，沙塵打得門窗沙沙作響，民眾形容「狂風怒吼，好像要地震」。

受到5年來最嚴重一次大陸沙塵暴影響，雲林台西測站AQI（空氣品質指標）破表，台西測站數值遠高於更靠近濁水溪的旭光、楊賢、麥寮3測站，雲林環保局一度懷疑儀器壞掉，但環保署表示無誤。

一名60歲鄉民表示，一輩子沒看過這麼霧的天空，另名年輕鄉民表示，7日早上起床來工作，工作結束時整個臉都是沙，整個鼻孔都是黑的，很噁心。「6日還沒有這樣，今7日比較誇張一點。」

PM10濃度逾800微克

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣指出，從環保署監測數據顯示，同樣在濁水溪附近，雲林麥寮站的PM10濃度僅從50微克增加至220微克，但台西卻從50微克增加至900微克，如果都是河川揚塵和境外沙塵暴影響，為何數字會有如此大的落差，是不是因為台西在台塑六輕下風處，受到工廠粒狀汙染物排放影響？

許心欣指出，過去只要發生儀器故障問題，環保署皆稱部分測站儀器設置於學校內，假日難以進入學校維修，但學校明明仍有警衛看守，且依據六輕自行設置的崙背站數據顯示，PM10濃度已經飆高到每立方公尺800多微克，環保署避重就輕。

環署挨轟避重就輕

環保署則表示，崙背測站從6日上午6時開始斷線，因為設置儀器的崙背國中跳電，因此花時間修理，昨日下1時午才恢復。

中興大學環工系教授莊秉潔則表示，大陸沙塵暴的影響範圍只會在北部，若是台西、麥寮等地，主要應該還是境內問題較大，但沒有看到衛星資料，不確定是濁水溪揚塵，還是台西上風處農地揚塵所造成。

莊秉潔說，濁水溪河川揚塵成因，不少人直指是因為集集攔河堰的興建，農業用水轉到工業用水，地下水補注缺乏；政府一直在調查濁水溪狀況，但若揚塵還是如此嚴重，整治恐怕沒成功。

至於濁水溪河川揚塵的影響範圍，莊秉潔解釋，濁水溪冬天面臨枯水季，當風將上游土石沖積下來，就可能造成揚塵，此時就要看土石堆積的地點，若堆積至濁水溪出海口附近，就可能影響台西，若離出海口遠一點，可能影響的就是崙背，每次影響的狀況不同，還需要進一步了解。

(中國時報)