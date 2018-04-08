揪元凶 學者指濁水溪沙塵

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣生態保育協會理事長、環球科大環境資源管理研究所副教授陳泰安指出，這波台西褐害主因是風颳起懸浮微粒，元凶應還是濁水溪河沙。環保局表示，集集攔河堰6日已配合多放10萬立方公尺的水。

7日上午8點台西測站AQI值（空氣品質指標）412，PM10汙染物（懸浮微粒）移動平均值濃度每立方公尺516微克，雲林縣環保局解釋，風速強勁使得境外汙染物沙塵、地表揚塵的懸浮微粒濃度偏高。

環保局指出，7日一早就通知麥寮、台西測站周邊營建工程、塑化煉油廠的燃燒塔工程、160線拓寬工程等，每3小時灑水一次；加強台一丁、縣道158、雲10、縣道154、縣道156等的洗車作業，長度共156.8公里。

陳泰安表示，PM10是大顆粒，一部分是大陸的沙塵暴，一部分是本地形成，也就是濁水溪的沙塵，數字無法說明空汙全貌。

他表示，PM10是一級致癌物，濁水溪揚塵應該是可治理也做得到的，雲林縣的懸浮微粒問題不只是濃度高還有成分問題，例如重金屬、毒性化學物質，亦即不只是風沙危害而已，但環保署的監測只測到數量而已。

水利署長賴進信表示，今年加強濁水溪揚塵防治，迄今已在河道內增設蓄水池塘180公頃，也在灘地增加綠覆蓋植生，今年到目前PM10濃度控制在250以內。

賴建信強調，水利署去年11月起列管追蹤濁水溪揚塵治理期程，2018至2020年將挹注4億9500萬元執行水覆蓋、綠覆蓋、河道整理、疏濬工作。

環保局空噪科長廖崇圜表示，6日濁水溪揚塵最嚴重的是出海口、崙背鄉草湖段附近，第四河川局有施工疏濬，河沙擾動之故沙塵揚起較大，6日因應空品不良通知集集攔河堰，中區水資局有多放10萬立方公尺的水。

(中國時報)

不只台西 環團批崙背也褐爆 拒空汙 瑞芳人堅決反深澳電廠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。