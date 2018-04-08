揪元凶 學者指濁水溪沙塵

2018年04月08日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣生態保育協會理事長、環球科大環境資源管理研究所副教授陳泰安指出，這波台西褐害主因是風颳起懸浮微粒，元凶應還是濁水溪河沙。環保局表示，集集攔河堰6日已配合多放10萬立方公尺的水。

7日上午8點台西測站AQI值（空氣品質指標）412，PM10汙染物（懸浮微粒）移動平均值濃度每立方公尺516微克，雲林縣環保局解釋，風速強勁使得境外汙染物沙塵、地表揚塵的懸浮微粒濃度偏高。

環保局指出，7日一早就通知麥寮、台西測站周邊營建工程、塑化煉油廠的燃燒塔工程、160線拓寬工程等，每3小時灑水一次；加強台一丁、縣道158、雲10、縣道154、縣道156等的洗車作業，長度共156.8公里。

陳泰安表示，PM10是大顆粒，一部分是大陸的沙塵暴，一部分是本地形成，也就是濁水溪的沙塵，數字無法說明空汙全貌。

他表示，PM10是一級致癌物，濁水溪揚塵應該是可治理也做得到的，雲林縣的懸浮微粒問題不只是濃度高還有成分問題，例如重金屬、毒性化學物質，亦即不只是風沙危害而已，但環保署的監測只測到數量而已。

水利署長賴進信表示，今年加強濁水溪揚塵防治，迄今已在河道內增設蓄水池塘180公頃，也在灘地增加綠覆蓋植生，今年到目前PM10濃度控制在250以內。

賴建信強調，水利署去年11月起列管追蹤濁水溪揚塵治理期程，2018至2020年將挹注4億9500萬元執行水覆蓋、綠覆蓋、河道整理、疏濬工作。

環保局空噪科長廖崇圜表示，6日濁水溪揚塵最嚴重的是出海口、崙背鄉草湖段附近，第四河川局有施工疏濬，河沙擾動之故沙塵揚起較大，6日因應空品不良通知集集攔河堰，中區水資局有多放10萬立方公尺的水。

(中國時報)