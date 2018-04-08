新聞特稿－河川整治破功 環署快上緊發條

友善列印
中國時報

大陸沙塵暴襲來，台西空氣品質「褐爆」，尤其濁水溪沿岸西螺、崙背、二崙、麥寮等鄉鎮飽受揚塵之苦，幾乎是「吃飯配沙」，政府雖編列11.6億元整治濁水溪，迄今仍無法解決溪岸揚塵問題，無獨有偶，空汙嚴重測站之一的崙背又斷線遭批，前晚環保署沙塵爆預警只是發新聞稿打發，多數民眾根本不知道，環保署已是螺絲掉滿地。

此次大陸沙塵暴影響，新北萬里等測站PM10濃度達每立方公尺200微克左右，台西站卻是「一枝獨秀」，PM10濃度飆升為其他測站的4倍之多，除了境外汙染問題外，顯然又是濁水溪的河川揚塵問題。

濁水溪因夾帶大量泥沙，集集攔河堰興建後，長期攔截濁水溪溪水，上掏下淤，河川水位過低，難以覆蓋沙塵，致使揚塵不斷惡化。當地環保團體形容，濁水溪的揚塵是如同麵粉般細緻的粉沙，粒徑僅3微米，僅比PM2.5還大一點，只要風速每秒超過4米以上，就很容易被吹起沙塵。

過去崙背等地數度因河川揚塵導致「紫爆」，原本就先天不足，此次沙塵暴一吹，更是後天失調，台西立刻紫爆升等變「褐爆」，讓所有人都看傻了眼，站在西濱大橋也看不見六輕的煙囪。

雖然環保署在「空氣汙染防制行動方案」中，預計3年編列11.6億元整治濁水溪河川揚塵問題，但能提高多少水位，可否徹底解決問題，似乎沒人說得準。

此外，環保署屢次預報空汙慢半拍，此次沙塵暴也僅在6日傍晚發出新聞稿了事，至今未建立讓民眾周知的預警傳播管道，甚至昨日環保署在記者會上宣稱此次為AQI（空氣品質指標）首度出現「褐爆」，但經由媒體追查才發現崙背早出現過「褐爆」，再再顯示環保署對空汙問題的怠慢心態，環保署再不上緊發條，民眾怒氣「褐爆」，將指日可待。

(中國時報)

拒空汙 瑞芳人堅決反深澳電廠 沙塵暴襲台 勿揉眼、少外出

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。