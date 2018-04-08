新聞特稿－河川整治破功 環署快上緊發條

2018年04月08日 04:10 中國時報 洪安怡

大陸沙塵暴襲來，台西空氣品質「褐爆」，尤其濁水溪沿岸西螺、崙背、二崙、麥寮等鄉鎮飽受揚塵之苦，幾乎是「吃飯配沙」，政府雖編列11.6億元整治濁水溪，迄今仍無法解決溪岸揚塵問題，無獨有偶，空汙嚴重測站之一的崙背又斷線遭批，前晚環保署沙塵爆預警只是發新聞稿打發，多數民眾根本不知道，環保署已是螺絲掉滿地。

此次大陸沙塵暴影響，新北萬里等測站PM10濃度達每立方公尺200微克左右，台西站卻是「一枝獨秀」，PM10濃度飆升為其他測站的4倍之多，除了境外汙染問題外，顯然又是濁水溪的河川揚塵問題。

濁水溪因夾帶大量泥沙，集集攔河堰興建後，長期攔截濁水溪溪水，上掏下淤，河川水位過低，難以覆蓋沙塵，致使揚塵不斷惡化。當地環保團體形容，濁水溪的揚塵是如同麵粉般細緻的粉沙，粒徑僅3微米，僅比PM2.5還大一點，只要風速每秒超過4米以上，就很容易被吹起沙塵。

過去崙背等地數度因河川揚塵導致「紫爆」，原本就先天不足，此次沙塵暴一吹，更是後天失調，台西立刻紫爆升等變「褐爆」，讓所有人都看傻了眼，站在西濱大橋也看不見六輕的煙囪。

雖然環保署在「空氣汙染防制行動方案」中，預計3年編列11.6億元整治濁水溪河川揚塵問題，但能提高多少水位，可否徹底解決問題，似乎沒人說得準。

此外，環保署屢次預報空汙慢半拍，此次沙塵暴也僅在6日傍晚發出新聞稿了事，至今未建立讓民眾周知的預警傳播管道，甚至昨日環保署在記者會上宣稱此次為AQI（空氣品質指標）首度出現「褐爆」，但經由媒體追查才發現崙背早出現過「褐爆」，再再顯示環保署對空汙問題的怠慢心態，環保署再不上緊發條，民眾怒氣「褐爆」，將指日可待。

(中國時報)