夜市天價水果 遭諷撒金粉

士林夜市傳出有「撒金粉水果」，1名韓國留學生日前逛士林夜市，購買報價100公克30元的切片水果，買7小袋結帳竟要1500元。（翻攝自網路）

友善列印
中國時報
／台北報導

士林夜市傳出有「撒金粉水果」，1名韓國留學生日前逛士林夜市，購買報價100公克30元的切片水果，買7小袋結帳竟要1500元，朋友獲悉後氣得將照片PO上網，痛批無良攤販搶錢。台北市市場處表示，經查該水果攤是流動攤販，已協請警方加強取締，若查證屬實將開罰1200元。

有網友在臉書「爆怨公社」PO出圖文指稱，韓國來台念書的朋友，日前第1次逛士林夜市，在萊爾富及NIKE間的水果攤買現切水果，購買前老闆告知每100公克30元，朋友挑選蓮霧、西瓜等7袋削好的水果，結帳時老闆竟開價1500元，「擺明敲詐外國遊客！」

市府：將加強取締

文章引發網友諷刺：「士林夜市水果有撒金粉嗎？」質疑價格相較市價貴得離譜，還有人痛批：「台灣就是有這種老鼠屎，觀光愈來愈爛不是沒原因！」

被投訴的水果攤老闆陳先生則表示，販售水果等級較高，無法跟一般市售水果做比較，現場提供顧客試吃，現買現切，而且價目表都有標示清楚，要不要買取決於客人，想吃頂級、好一點水果的客人自然會買。

陳先生說，自己在士林夜市擺攤10多年，去年也曾因價格被投訴，但士林夜市是自由市場，買不買決定權在客人身上，絕對沒有惡意欺騙，況且販賣水果都是現秤後才切，不同於其他已經切好袋裝水果，對於被投訴諷刺販售「撒金粉」的水果感到無奈。

市場處攤販科長楊忠誠表示，因水果價格浮動，市府早有專案稽查士林市場及士林夜市水果攤，防範攤販未依規定漫天喊價，另請警方每2周加強取締流動攤販，也防止民眾被亂敲竹槓。

4步驟 避免被敲竹槓

楊忠誠說，不論市場內有證攤販或無證流動攤販，依規定皆需張貼中英文版本買水果4部曲貼紙，提醒消費者購買前落實「問、秤、買、切」等步驟，若攤販被查到未張貼貼紙，市場內攤販最重可撤銷攤位資格，流動攤販開罰1200元。

(中國時報)

沙塵暴襲台 勿揉眼、少外出 墾丁業者嘆 自己人打自己人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。