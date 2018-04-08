夜市天價水果 遭諷撒金粉

2018年04月08日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

士林夜市傳出有「撒金粉水果」，1名韓國留學生日前逛士林夜市，購買報價100公克30元的切片水果，買7小袋結帳竟要1500元，朋友獲悉後氣得將照片PO上網，痛批無良攤販搶錢。台北市市場處表示，經查該水果攤是流動攤販，已協請警方加強取締，若查證屬實將開罰1200元。

有網友在臉書「爆怨公社」PO出圖文指稱，韓國來台念書的朋友，日前第1次逛士林夜市，在萊爾富及NIKE間的水果攤買現切水果，購買前老闆告知每100公克30元，朋友挑選蓮霧、西瓜等7袋削好的水果，結帳時老闆竟開價1500元，「擺明敲詐外國遊客！」

市府：將加強取締

文章引發網友諷刺：「士林夜市水果有撒金粉嗎？」質疑價格相較市價貴得離譜，還有人痛批：「台灣就是有這種老鼠屎，觀光愈來愈爛不是沒原因！」

被投訴的水果攤老闆陳先生則表示，販售水果等級較高，無法跟一般市售水果做比較，現場提供顧客試吃，現買現切，而且價目表都有標示清楚，要不要買取決於客人，想吃頂級、好一點水果的客人自然會買。

陳先生說，自己在士林夜市擺攤10多年，去年也曾因價格被投訴，但士林夜市是自由市場，買不買決定權在客人身上，絕對沒有惡意欺騙，況且販賣水果都是現秤後才切，不同於其他已經切好袋裝水果，對於被投訴諷刺販售「撒金粉」的水果感到無奈。

市場處攤販科長楊忠誠表示，因水果價格浮動，市府早有專案稽查士林市場及士林夜市水果攤，防範攤販未依規定漫天喊價，另請警方每2周加強取締流動攤販，也防止民眾被亂敲竹槓。

4步驟 避免被敲竹槓

楊忠誠說，不論市場內有證攤販或無證流動攤販，依規定皆需張貼中英文版本買水果4部曲貼紙，提醒消費者購買前落實「問、秤、買、切」等步驟，若攤販被查到未張貼貼紙，市場內攤販最重可撤銷攤位資格，流動攤販開罰1200元。

(中國時報)