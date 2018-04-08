墾丁業者嘆 自己人打自己人

對墾丁不利的消費糾紛訊息在網路頻傳，但大多事後被證實是誤會，當地業者哀求「別再自己人打自己人了」。（謝佳潾攝）

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中國時報
／綜合報導

網路頻傳墾丁大街消費糾紛，墾丁社區發展協會成立「即時消費糾紛小組」自救，但至今4個月僅獲報2件，大家寧可上網爆料，令協會相當灰心，哀求「別再自己人打自己人！」南台灣觀光產業聯盟則質疑有人刻意造謠打擊墾丁，呼籲檢調介入調查。

墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠指出，成立即時消費糾紛小組就是為扭轉墾丁亂象，消費者若有任何疑慮，只要向墾丁派出所報案，小組成員就會立刻帶消費者與店家面對面溝通，以防糾紛擴大。

曾春惠說，至今獲報2件，都是消費者誤會菜單所致，他們在點餐時誤將套餐看成單點，結帳見到結帳金額過高自覺被坑，憤而向小組投訴，但在當場澄清後都願意埋單；但多數消費者即使狀況不明，仍選擇直接上網爆料，加劇造成墾丁汙名化。

她說，在地業者都很有誠意與消費者互動，且找來公正的警方從旁協助，但目前獲案數與「網路曝光數」不成比例，她呼籲消費者理性些，透過公正管道解決問題，不要再以情緒性、針對性字眼傷害墾丁，「大家都是自己人，為何要一直褒揚別人、貶低自己？」

針對墾丁頻遭汙名化，南台灣觀光產業聯盟質疑是惡意打擊，今年2月決定懸賞10萬元抓出造謠者，但迄今未接獲有人檢舉。

聯盟表示，最近網路謠言持續增加，令墾丁觀光產業受到重創，站在南台灣整體觀光發展立場，認為事態已經很嚴重，因此呼籲檢調單位介入，查明是否有別處觀光區同業、或利用第3人佯稱顧客上網PO文，惡意打擊墾丁。

(中國時報)

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