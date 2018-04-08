虎航空服員染麻疹照飛 恐挨罰

2018年04月08日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市政府衛生局針對2日於高雄入境的1名虎航男性空服員進行疫情調查，發現他明顯出疹後仍出勤並入境小港機場，致傳染風險影響甚鉅，接觸者達102人，衛生局將依違反《傳染病防治法》第36條進行裁處，可罰3000元至1萬5000元罰鍰。

台灣虎航7日則發聲明強調，絕無刻意安排空服組員於疑似症狀出現後，還繼續執勤，針對高市衛生局之開罰聲明，台灣虎航積極配合相關單位，未有知情不報或蓄意散播傳染源之情事。

高市衛生局疾管處長潘炤穎說，該男性空服員於4月1日已有發燒症狀，4月2日出現紅疹，4月3日經疾病管制署研判麻疹確診，但男員仍持續出勤，4月2日搭乘航班由桃園國際機場飛往澳門，當日返航由高雄國際機場入境，致使眾多接觸者暴露傳染風險。

潘炤穎說，虎航於3月29日接獲衛生主管機關通報乘客確診後，即於當日以通告及信箱等方式轉知同仁若出現如發燒、結膜炎、柯氏斑點、紅色皮疹等麻疹症狀時，請盡速就醫並告知相關接觸史，但該男性空服員於明顯出疹後仍持續出勤，導致傳染風險直接影響高雄市甚鉅。

衛生局表示，高雄市目前列管追蹤麻疹接觸者人數506人、發現出現症狀者有8人(1人出國前即有感冒症狀、2人喉嚨發炎、1人扁桃腺發炎、1人微鼻塞無發燒情形、1人感冒、1人疑似肺炎、1人為肝膽疾病)，衛生局將持續密切追蹤。

衛生局說，針對虎航在高雄的合約旅宿業者及交通接駁專車已緊急清消，並函請旅宿業者協助虎航員工持續健康監控，每日上午及晚上8點前都要將監測資料回報衛生局，目前尚未有疑似個案發生。

(中國時報)