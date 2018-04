我未獲WHA邀請函 動員20友邦提案

2018年04月08日 04:10 中國時報 倪浩倫 、 楊孟立 /台北報導 /台北報導

今年世界衛生大會WHA將在5月21日於瑞士日內瓦舉行,台灣至今仍未收到邀請函,可能連續2年被摒除在大會之外。衛福部長陳時中昨表示,若沒受邀,不只是他,全台灣都會對此「忿忿不平」,尤其世界衛生組織WHO今年的關注主題是「健康覆蓋」,在這部分「沒有國家做得比我們更好」,WHA應該邀請我們,讓我們能替世界做出貢獻。

對此外交部表示,台灣在全球各區域友邦已陸續致函WHO幹事長Tedros Adhanom Ghebreyesus,並要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)的提案,列入今年WHA的議程。

衛福部健保署昨在台北市大安森林公園舉辦4月7日「世界衛生日,健康大步走」活動,陳時中在出席活動時表示,健康是全民都需要的事情,台灣受惠於健保制度,從出生到臨終各個階段,都能把國人照顧得很好,希望世界上有更多人知道我們的健保制度。

面對即將來臨的WHA,台灣至今卻遲遲未收到邀請函,陳時中強調,台灣的醫療實力、健保制度,都是全球頂尖,絕對有實力跟世界各國分享、貢獻,也能幫助大家做得更好,WHA應該邀請我們,我們都準備好了。

陳時中進一步表示,WHO今年的關注主題是「健康覆蓋」,而這個主題「沒有國家做得比我們更好」,對於有可能再度遭排除於WHA之外,他坦言,若真的如此,不只是他本人,全台醫界都會對此「忿忿不平」,畢竟台灣健康覆蓋率高居全球第一,我們也願意幫忙、貢獻我們的經驗,「當然有資格受邀」。

陳時中說,這2天會積極邀請約20個友邦和友好國家,向WHA祕書處提案,希望讓我們重新以觀察員身分受邀與會,就算最後沒有受邀,他仍會率隊前往。

(中國時報)