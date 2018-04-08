我未獲WHA邀請函 動員20友邦提案

2018年04月08日 04:10 中國時報 倪浩倫 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

今年世界衛生大會WHA將在5月21日於瑞士日內瓦舉行，台灣至今仍未收到邀請函，可能連續2年被摒除在大會之外。衛福部長陳時中昨表示，若沒受邀，不只是他，全台灣都會對此「忿忿不平」，尤其世界衛生組織WHO今年的關注主題是「健康覆蓋」，在這部分「沒有國家做得比我們更好」，WHA應該邀請我們，讓我們能替世界做出貢獻。

對此外交部表示，台灣在全球各區域友邦已陸續致函WHO幹事長Tedros Adhanom Ghebreyesus，並要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）的提案，列入今年WHA的議程。

衛福部健保署昨在台北市大安森林公園舉辦4月7日「世界衛生日，健康大步走」活動，陳時中在出席活動時表示，健康是全民都需要的事情，台灣受惠於健保制度，從出生到臨終各個階段，都能把國人照顧得很好，希望世界上有更多人知道我們的健保制度。

面對即將來臨的WHA，台灣至今卻遲遲未收到邀請函，陳時中強調，台灣的醫療實力、健保制度，都是全球頂尖，絕對有實力跟世界各國分享、貢獻，也能幫助大家做得更好，WHA應該邀請我們，我們都準備好了。

陳時中進一步表示，WHO今年的關注主題是「健康覆蓋」，而這個主題「沒有國家做得比我們更好」，對於有可能再度遭排除於WHA之外，他坦言，若真的如此，不只是他本人，全台醫界都會對此「忿忿不平」，畢竟台灣健康覆蓋率高居全球第一，我們也願意幫忙、貢獻我們的經驗，「當然有資格受邀」。

陳時中說，這2天會積極邀請約20個友邦和友好國家，向WHA祕書處提案，希望讓我們重新以觀察員身分受邀與會，就算最後沒有受邀，他仍會率隊前往。

(中國時報)