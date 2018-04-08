連假分批北返 國道今較順暢

2018年04月08日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

清明連續假期最後1天，國道依舊會出現一波北返車潮，不過相較於前2天，路況應會順暢許多，高公局預估僅國1西螺至埔鹽系統、國5頭城至坪林較塞。而昨日中午過後，西部國道北上順暢，出乎高公局預料，官員分析，北返車流已在前天被分掉一部分，才未出現預期般的壅塞。

高公局交管組科長蔡明哲指出，今日國道仍以北返為主，國1西螺至埔鹽系統下午3點過後車多，將壅塞至晚間8點，建議民眾選在早上10點前上路；根據氣象局資訊，今全台晴朗，國3會有來自風景區的車流，走南投路段的駕駛要特別注意，國6西向東草屯-舊正-霧峰系統為易壅塞路段，建議改走替代道路，由舊正駛出後，經中118鄉道（北岸路）西行接台63，可往北至台中地區，或由中投交流道接上國3。

另在國5方面，宜蘭至坪林路段中午後開始壅塞，預估塞到下午5點，行車時間從平日的15分鐘變成105分鐘，駕駛要花7倍時間才能走完。蔡明哲說，連續假期有多為20公里以下的短途旅次，希望民眾多使用替代道路，以免影響長途疏運效果。

昨日上午國1南下湖口至竹北、國3南下土城至樹林路段受事故影響，壅塞回堵達2、3公里；下午則有北上返程車流湧現，國1北上湖口服務區至湖口、西螺至西螺服務區、國3北上南投服務區至中興路段車多壅塞，不過整體而言行車相當順暢，壅塞情況不如假期前的預測。

(中國時報)