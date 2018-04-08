管妻感慨回應「邊讀邊流淚」

管中閔（右）至今未獲台大校長聘書，其妻（左）罕見留言回應。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

管中閔當選台大校長屆滿3個月，不只未獲得校長聘書，教育部更將籌組跨部會諮詢專案小組，釐清管在大陸的學術活動；管中閔昨日上午，在臉書藉由引述台大校友林珈慧文章對此事提出批評，「對管發動一波波的不實攻訐，竟然是由國家政府帶頭行惡。」、「這有任何一絲公理、正義、大學之精神嗎？」

管案發展迄今，鮮少露面的管中閔妻子，昨日也針對林珈慧的文章在丈夫的臉書上留言，她說：「珈慧，邊讀著妳的網誌我邊流著淚，謝謝妳！......肯花時間寫出妳對他最真實的評論。」

管妻感嘆：「我多麼希望，能有更多的同學如妳一般，寫出這些年來與老師相處的點滴，讓社會大眾知道，管中閔是個怎樣愛學生愛家愛國的好老師！」

不實攻訐 政府帶頭行惡

林珈慧是台大校友，她在「我與管中閔老師的因緣─做為一個學生的證言」文章內容中提到，自台大畢業已16年，除了一次研討會場合，與管匆匆打過照面，便沒有再見過管。

林珈慧寫道，她對管的第一印象，是在1997年的秋天，當時她大學二年級，步入新開班的統計學教室，看到一位穿著厚重西裝的年輕老師，正在黑板前揮汗如雨地講課，那人便是管中閔，「那一年，管老師在台大經濟系開的第一堂統計學課程，只有6、7個學生選課，何其有幸我是其中一員。」

盼更多人寫出相處點滴

她回憶當時研修管授課的統計學情境，管在課堂上所使用的是自己編寫的英文講義，「老師在當時就對原創非常重視，他常在課堂上鼓勵我們，縱然是碩士論文一定要嘗試在理論上提出創見。」

而管在2013年底擔任經建會主委，林珈慧發出一封E-mail向管表達支持，管在2015年初辭任國發會主委，她也再發信傳達支持，皆獲得管的回信；如今管獲遴選為台大校長卻無法上任，「從那一天開始，我完全沒預期到，為何對管中閔老師不實的攻詰一波波發動，而且竟然是由國家政府帶頭行惡」，並反問：「我不解，為何炮口竟是對著一個光明磊落的院士級優秀學者、人師之表率？這有任何一絲公理、正義、大學之精神嗎？」

(中國時報)

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