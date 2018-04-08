校務、經費被卡住 台大跑不動

台大師生組成團體「守護台大」，日前在台大傅鐘前舉行論壇，籲政治勿伸髒手。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

台大準校長管中閔當選已逾3個月，教育部仍未發給校長聘書，台大沒有校長，不只無人定奪校務經營方向，應在年初拍板的各院系所經費，及所有高教深根計畫補助額度都無法核定，台大某學院院長說，即便校內現有代理校長與代理行政團隊，但基於行政倫理，無從越權決定，眼見校務發展被卡住，「其他大學都往前跑，只有我們不知道怎麼走！」

科技部長陳良基、教育部政務次長姚立德本月1日率領國內11所公立大學校長，前往美國攬才，台大代理校長郭大維也受邀前往。台大有教授指出，郭大維及代理行政團隊，性質宛如「看守內閣」，即便受邀前往美國招生與攬才，但重大人事權、經費預算、校務及各院系所長程規畫等，都必須由校長決定。

該名教授也提到，代理團隊的功能既然是「看守」，在針對國際化的大方向上，便不能越權決定，即便出國，也不可能與其他國外學校或學術單位簽約推動長期合作計畫；此外，畢業典禮即將到來，「學生畢業證書上，要印製哪位校長名字？」

台大某院長則說，院長的任期僅3年，他從去年8月上任迄今，任期過了快一半，台大都沒有校長，「現在就是沒有總司令，根本不知道要跟誰報告院務計畫？」

該名院長也說，大學大多在年初擬出年度經費，雖然今年的例行經費已確定，但要配合校長治校理念的藍圖，例如國際化，是要加強與歐美的連結，還是著重於「新南向」，以及教職員的獎勵金機制等，都是要由校長擬定，再由各院系所討論與協調，才能確定獲得的款項及院系經營方向，「如今新校長遲遲未獲聘任，沒有人能做出政策性的決定。」

此外，台大在教育部的「高教深根計畫」獲18億元補助，但沒校長核定各院系所能獲得的款項額度，導致校內重大政策無從確認，「眼看國內其他頂大都邁開大步跑，大陸高教也急起直追，卻只有我們不知道該怎麼跑？」

(中國時報)

管妻感慨回應「邊讀邊流淚」 卡管案教育部本月中旬揭曉 查了3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。