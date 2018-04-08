校務、經費被卡住 台大跑不動

2018年04月08日 01:12 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大準校長管中閔當選已逾3個月，教育部仍未發給校長聘書，台大沒有校長，不只無人定奪校務經營方向，應在年初拍板的各院系所經費，及所有高教深根計畫補助額度都無法核定，台大某學院院長說，即便校內現有代理校長與代理行政團隊，但基於行政倫理，無從越權決定，眼見校務發展被卡住，「其他大學都往前跑，只有我們不知道怎麼走！」

科技部長陳良基、教育部政務次長姚立德本月1日率領國內11所公立大學校長，前往美國攬才，台大代理校長郭大維也受邀前往。台大有教授指出，郭大維及代理行政團隊，性質宛如「看守內閣」，即便受邀前往美國招生與攬才，但重大人事權、經費預算、校務及各院系所長程規畫等，都必須由校長決定。

該名教授也提到，代理團隊的功能既然是「看守」，在針對國際化的大方向上，便不能越權決定，即便出國，也不可能與其他國外學校或學術單位簽約推動長期合作計畫；此外，畢業典禮即將到來，「學生畢業證書上，要印製哪位校長名字？」

台大某院長則說，院長的任期僅3年，他從去年8月上任迄今，任期過了快一半，台大都沒有校長，「現在就是沒有總司令，根本不知道要跟誰報告院務計畫？」

該名院長也說，大學大多在年初擬出年度經費，雖然今年的例行經費已確定，但要配合校長治校理念的藍圖，例如國際化，是要加強與歐美的連結，還是著重於「新南向」，以及教職員的獎勵金機制等，都是要由校長擬定，再由各院系所討論與協調，才能確定獲得的款項及院系經營方向，「如今新校長遲遲未獲聘任，沒有人能做出政策性的決定。」

此外，台大在教育部的「高教深根計畫」獲18億元補助，但沒校長核定各院系所能獲得的款項額度，導致校內重大政策無從確認，「眼看國內其他頂大都邁開大步跑，大陸高教也急起直追，卻只有我們不知道該怎麼跑？」

(中國時報)