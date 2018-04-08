卡管案教育部本月中旬揭曉 查了3個月 有問題早就斃命

友善列印
中國時報
／台北報導

教育部連假前夕宣布將組成「跨部會諮詢專案小組」，法界人士表示，有注意到跨部會小組沒提論文和獨董部分，「等於間接證實管中閔這兩案的清白。」另一位國立科大教授則表示，廈門大學把管中閔演講掛名兼職，其實國內也是這樣做，都是為了招生，「如果教育部要針對管中閔，那也要查全台所有大學教授！」

教育部人事處處長陳焜元回應為何成立跨部會諮詢專案小組？他說：「專案諮詢小組，重點在諮詢，在事實的呈現而非審查，在清楚地了解相關機關認事用法的判斷」，諮詢意見可檢驗釐清現有問題，並供教育部作成聘任決定的參考；於4月中旬完成諮詢小組會議，是目前確定的目標。

有法界人士表示，跨部會小組完全沒提到另外兩項指控，即論文抄襲和獨董。「我認為，應是管中閔和台大都已澄清」，教育部實在找不出疑點，因此這兩項指控都是烏龍、無法成立；「換句話說，等於間接證實管中閔論文案和獨董案清白！已經查了3個月，如果真的有不法情事，早就一刀斃命，管中閔能到現在還沒事？」

另外某國立科大教授也說，廈門大學有暑假課程，學院會聘請知名學者讓研究生免費修課，費用都是學校負擔；原則上要開課1個月，但若教授時間有限，兩周內就上完。對學者來說等於是兩周的演講，對學校來說則是掛名兼職，以做為師資號召。

這位教授進一步說明，其實台灣的大專校院，包括他們學校也是這樣，只是台校可能會區別兼任跟專題講座。「大家都亂掛名，為了招生，這是沒有辦法的策略」！教授圈都知道這是怎麼回事，「以我的建議是，如果你要針對管中閔，也要針對全台所有老師！」

「還有很重要的一點，大陸所謂博士生導師是指有資格去指導博士生，而不是真正去當導師，這一點很重要！」這位教授表示，兩岸名詞有很多定義上的差異，要了解才不會錯殺。

(中國時報)

校務、經費被卡住 台大跑不動

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。