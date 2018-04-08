綠委提案 高教歸科技部管理

2018年04月08日 01:12 中國時報 鄭舲 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

現行高等教育與國民教育、技職教育同為教育部職掌，民進黨立委蘇巧慧、鍾佳濱等人提出修正《行政院組織法》，將高等教育從教育部抽離，與科技部合併，藉此結合高等教育與科技創新。教育部及科技部都回應，這項提案涉及組織改造，需多方思考，但尊重立委提案。

蘇巧慧以法國為例指出，法國將高教與國教分別管理，設有「國民教育部」及「高等教育、研究與創新部」。而台灣現行體制，教育部掌管全國教育業務，而科技部的業務、執掌與預算，又與高等教育息息相關。因此，她建議參考外國體制，將教育部及科技部分別改制為「國民教育部」及「高等教育及科技部」。

鍾佳濱則說，科技部從國科會改制後，4年來大部分預算都挹注在頂尖大學、學術型大學的補助計畫；而學術型大學的經費來源也有很大部分來自科技部補助，所以從業務性質屬性及使用狀態來看，兩者的性質接近，合併在一起才能發揮比較大的效益。

鍾佳濱也提到，目前教育經費持續成長，卻始終看不到政府對國民教育及技職教育應有的重視，高等教育若繼續放在教育部底下，會造成教育資源分配扭曲。

他強調，其實高教人口才60萬，但國民教育就有180萬，分配到的資源卻不比高教多，所以應該將教育資源用在全民都可享用的教育機會上，最好的方法就是將高教切開，讓高教回歸學術研究，在經費、研究成果的評量上可放在同一天枰來衡量。

教育部技職司司長楊玉惠表示，不少大學的研究計畫與經費由科技部管理，顯示高教業務的管轄權，科技部及教育部有所重疊，但要將高教業務分流，這項議題涉及政府組織改造，範圍龐大，需要多方思考。

科技部回應，科技部尊重立法委員的提案權，但由於部會業務改制，係屬於政府組織改造，科技部將配合行政院政策辦理。

(中國時報)