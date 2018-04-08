教團反對「任務不同 會打亂機制」

2018年04月08日 01:12 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

綠營立委提案高教權責可改由科技部管理，大學校長與教團皆說：「此舉不可行！」高等教育涉及面向廣，大專校院管理包含大學與技職校院，分別由高教司與技職司專門管理，而教育與科技兩大部會的任務不同，兩者權責不應混淆。

實踐大學校長陳振貴表示，民進黨政府首度執政的時候，約在2001年左右，當時曾討論過教育部是否將高教司與技職司合併或分流管理，但最後沒有定案，仍維持原狀迄今，主要在於兩個單位皆下轄4到5個科，權責具體且清晰，因此未獲調整。

陳振貴認為，雖然大學教授申請科技部的研究計畫，會列入各校的教師評鑑，可作為年度考績考核的參考標準之一，但大學與技職院校管理隸屬教育部行之有年，將高教管轄權責分流，可能是立委並未清楚思考，教育部對於高教管理的權責畫分，「這個問題的確值得研究！」

台大應力所教授、國教行動聯盟理事長王立昇則表示，教育與科技發展任務不同，如果將高教權責畫分給科技部，大專校院的管理機制可能被打亂，因此讓科技部專管高等教育系統，並不可能。

王立昇也提到，科技部之於高等教育的管轄，最主要即在於向大學教授提供研究計畫經費補助，即從學術研究帶動科技研究與產業發展，也就是從科技的角度出發，所以不可能與高教混在一起。

(中國時報)