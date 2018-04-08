再生能源目標 工總批遙不可及

2018年04月08日 04:10 中國時報 譚淑珍 ／台北報導 ／台北報導

台塑集團總裁王文淵4月接掌工總理事長後提出首份白皮書，直指能源轉型目標，不可能達到，籲務實延後2025非核家園目標。圖為深澳電廠。（台電提供）

對政府的「2025能源政策目標」，工總能源政策委員會直言批評「能源轉型為不可能達到、再生能源為遙不可及的目標」，進而強烈呼籲政府，應務實地延後2025非核家園的目標、修訂2025年發電占比，否則將置台灣於缺電風險中，最終傷及經濟發展。

獨缺成本考量 淪空談

為提出「2018年度工總白皮書」有關能源政策的建言，工總能源政策委員會日昨召開委員會議，由委員會召集人、同時也是工總副理事長林明儒主持，會中，除盼政府能務實延後非核家園的目標外，也強烈建議應在《能源綱領》納入極為重要的能源成本考量。

林明儒指出，目前的《能源綱領》目標與世界各國相比，獨缺成本考量，在全球各國都將成本考量列為能源政策的重要目標下，我國的《能源綱領》也應納入能源成本考量。

工總今年6月將依例向政府提出「政策建言白皮書」，這也是台塑集團總裁王文淵4月接掌工總理事長後的首份白皮書，王文淵格外重視，不但派台塑主管與會參與，更提出多項書面建言。

改變發電結構 不合理

在能源政策上，林明儒強調，工總支持「非核家園」目標，但電力供應穩定與否攸關企業生存發展，如果不能確保穩定供電，會造成企業投資卻步、經濟受創。他說，限電危機其實已經發生，而從實際發電量情況來看，政府的2025年能源轉型是不可能達到的目標！

因此，工總能源政策委員會將在白皮書中強烈呼籲政府，應務實延後2025非核家園的目標，及修訂2025年發電占比。工總指出，政府2025年的發電占比是以綠能20％、天然氣50％、燃煤30％為目標；但以目前的發電結構，如果2025年燃煤發電占比要達到30％，表示花費近2700億建設的林口及大林5部機組都將面臨與核四相同命運─「全部一一封存」！同時，現有的燃煤機組也要降載或提前除役，無疑是資源的重大浪費，極度不合常理。

有目標沒配套 風險大

在再生能源上，工總指出，政府目標希望可以取代核能，卻沒有考慮可行性，在日本，風力加太陽能的目標是2030年占比達到8.7％，台灣的目標卻是2025年要達到15.1％，這幾乎是不可能的任務，更是遙不可及且不切實際的目標。讓工總憂心忡忡的是，政府只有目標卻沒有提出可行的配套、替代方案，違背一個國家正常的能源轉型政策，更將台灣置於巨大的缺電風險之中。

(中國時報)