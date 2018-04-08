施政滿意度 產業首度給0分

2018年04月08日 04:10 中國時報 譚淑珍 ／台北報導 ／台北報導

工總每年都會進行對政府產業政策滿意度調查，今年，在能源政策上史無前例出現滿意度為0％的結果，顯示工業界對政府解決「缺電」課題，實在「無法」滿意。

過去，再怎麼無法滿意，工總的滿意度調查都沒有出現過滿意度為0％的結果，只有不滿意度會出現0％，畢竟滿意度再怎麼低，過去也都有10％的數值。

工總每年都會向政府提出「政策建言白皮書」，在提出政策建言前，也依例會進行對政府產業政策滿意度調查，以作為白皮書建言的根據；然而，沒想到這次在「國家能源政策應務實可行」議題的2個子項，滿意度都是0％，相對地不滿意度則都是33％，其他則圈選了「尚可」這個選項。

「尚可」67％，工總指出並非代表政府的政策可以接受或差強人意，而是多數人不想表示意見，這反而讓工總很在意，這樣的數值顯示的是，多數工業界不論是對政府或政策，抱持著相對消極「反正說了也沒用」的態度。

事實上，工總能源政策委員會日昨召開委員會議時，與會業者就毫不避諱抱怨，「如果政府有依照我們前幾年在白皮書中的建議，是可以不用強迫公務機關中午關冷氣。」

而815大停電，與會業者也認為，如果政府有接受產業界要求備載容量率要達到15％的建議，「815當晚只要1小時左右，就可以恢復全面供電，影響戶數也可從600萬戶大幅降低至約150萬戶…。」

從與會業者的抱怨，多少可以明白工總為何看的不是「不滿意度」的33％、也不是「尚可」的67％，而是「滿意度」的0％，因為那是工業界「隱藏版」的不滿。

(中國時報)