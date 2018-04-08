產業界加持 培育大學國際人才

2018年04月08日 04:10 中國時報 陳碧芬 ／台北報導 ／台北報導

大陸官方祭出優惠條件吸引人才，產業界擔憂台灣人才流失，甚或國際人才不肯來台，加緊與大學院校的合作，除提供指定捐款讓校方聘請國際優秀師資，也有跨國企業台灣團隊提供國際實習機會，讓台灣學子有更多的國際歷練，未來能代表台灣，成為國際職場上的強將。

政治大學校長周行一表示，教育部自今年度起推動「高等教育深耕計畫」，提供大學院校多元優質人才培育的額外資源，政大校友十分擔心這些官方資源分配不足，主動提出捐款構想，指定用於延攬海外優秀年輕學者。

台積電財務長何麗梅說，「產業界不僅不想看到台灣的好老師外流，也要讓校方有足夠的資源，可以聘用更多的國際師資！」她是政大商學院最新獲得3000萬元永續基金的8位捐贈校友之一，其他是EMBA校友江炳桔、吳家瑩、林文正、徐進龍、葉隴西、劉恕偉與鄧傳馨。令人感動的是，這些校友有專業經理人、有中小企業主，都就自己能力範圍回饋母校。

益鼎創業投資董事長兼總經理邱德成倡議產業投資，長期資助清華大學原子科學院博士班的國際交流，包括台灣學生的出國交換、外籍學生來台的費用。他目前正與台塑企業、奇美實業、英業達集團、義隆電、聯發科，共同捐助成立科技生態發展公益基金會，由中研院長廖俊智擔任董事長，繼建立AI人工智慧學校之後，扶助新標的為長期照護。

邱德成說，台灣每年培養6、7000名人才，過去都流到日本、大陸，現在要把長照產業在台灣建立起，在海外的台灣人才都可以回流茁壯。

產業界加持台灣人才國際實力，交通大學國際半導體產業學院向來是經典案例，包括台積電、漢民、台達電等大廠都鼎力支持，企業募集經費提供國際人才「與台灣連結」的誘因，挖角國際級師資在台授課，國際人才培育網絡從美國、日本、到印度、印尼等。

跨國企業台灣團隊對於台灣學子的國際實力，同樣很關心，向集團總部爭取資源給予台灣的大學院校，金融業匯豐、瑞穗、渣打等由國際主管專程來台授課，以及國際總部的實習學程，DBL、P&G、眾達律師事務所等的國際實習計畫，台灣學子現在都可以申請，連傳產出身的友嘉集團因活躍於國際併購，與IBM合作的人才培育計畫都走向國際，加大台灣新世代的國際視野與能力。

(中國時報)