大陸禁紋身 國腳包成裹腳

大陸足協祭出禁令，對國腳造成很大的麻煩，圖為大陸國家隊球員張琳芃高舉佈滿刺青的雙臂。（新華社資料照）

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中國時報
／綜合報導
英國球星貝克漢，也是全身刺青。（法新社）
大陸國腳韋世豪在中國杯出戰威爾斯隊時，左臂綁著繃帶，他不是受傷，是為了守規矩把刺青包緊緊。（翻攝自環球網）

編按：　今年的運動場很熱鬧，在俄羅斯舉行的世界盃足球賽倒數兩個月。但早早在會外賽打包的大陸隊，卻因足協下令國腳不准露刺青，淚刷一波存在感，讓酸民球迷笑掉大牙。但放眼全球體壇，不是沒有各種獨樹一格的規矩和條款。美國職棒大聯盟皇家隊推動反A片A書，豪門洋基隊則是唯一還保有禁長髮禁鬚令的球隊。辛辛那提紅人隊甚至曾禁止球員戴耳環，因為老闆娘認為只有娘炮才戴耳環。

對知名運動員來說，刺青展現自己的個性和風格，從前足球金童的貝克漢、當今阿根廷天王梅西、眾家NBA和美式足球巨星，身上都紋著各種表現自我的圖騰。不過，大陸足協最近祭出刺青禁令，要求國腳們比賽時不能露出刺青，大陸國腳們有的穿長袖長褲，有的以繃帶一圈一圈遮刺青，差不多快變木乃伊。

長袖長褲 膠帶繃帶上場

足球是大陸最受歡迎的運動，但大陸國足常年低迷，打不進世界盃，還輸過香港，向來是對岸運動酸民最愛嘲諷的對象。上月中國盃掛鴨蛋以0:6慘敗威爾斯，連中央台都在轉播時開酸，說還是別提國足免得壞大家心情。

一直中槍的大陸足協（酸酸稱之為「豬協」），乾脆拿球員紋身開刀，稱國字號球隊必須以身作則，帶動健康與陽光的形象。整頓紋身風氣當然是因戰績太爛，若國腳們踢出好波，足壇元老對他們的刺青當然睜隻眼閉隻眼，但現在國腳們刺青愈來愈誇張，戰績還是一蹋糊塗，難怪足協忍無可忍。

刺青禁令和球員變繃帶人，引起大陸網民廣泛討論。球迷批評足協迂腐，稱過去誰能上場是總教練說了算，而今難道是刺青說了算？那麼以後要不要禁止男足球員留長髮與染髮？禁留鬍鬚？大陸網民與球迷調侃，國足成績如此落漆，有關單位是不是搞錯重點，去了刺青又不保證能殺進世界盃。

酸民諷 逾半國腳須退役

酸民搞笑稱，若嚴格執行禁紋身令，可能過半國腳球得退役。他們質疑，不刺青難道場上功力會加乘嗎？張琳芃、韋世豪等當紅國腳身上刺青超級醒目，張的刺青幾乎從頭到腳，若要繼續為國效力，只能五花大綁成木乃伊。

刺青當然與球技無關，1998年世界盃巴西隊沒人刺青，但2014年只剩一人身上乾乾淨淨。貝克漢全身快被刺青覆蓋，世界足球先生梅西也不吝於露出紋身，他們的球技與人氣完全不受影響。對岸網民說，有實力的國腳已是鳳毛麟角，現在又因刺青「自纏手腳」，國足會贏才有鬼。

貝克漢、梅西 自信刺青

大陸刺青國腳未來若要出賽，怎麼穿才能避免刺青外露？酸民紛紛獻策：戴頭紗遮臉、穿高領與長袖、裹成木乃伊、學伊朗女足穿連身衣褲只露眼睛鼻子。但比賽跑動就熱得半死，還「全副武裝」不怕中暑嗎？

(中國時報)

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