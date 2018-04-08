留鬍子耍性格 洋基髮禁全封殺

2018年04月08日 01:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

鬍子熱潮近年席捲大聯盟，從年薪3千萬美金的超級強投，到剛剛升入大聯盟殿堂的小菜鳥，都留著性格的鬍子。《今日美國》報非正式調查，3分之2的大聯盟球員蓄鬚，嘴上臉上無毛的球員成了稀有動物。和他們身上各處的刺青一樣，鬍子已化為運動明星個人形象和風格的一部分。

鬍子須梳理整齊

不過，全大聯盟30支球團中，仍有一支球隊依舊厲行禁鬚令，那就是「台灣之光」王建民曾效力的棒壇豪門紐約洋基隊，球員只能在唇上留「梳理整齊」的鬍子。不過，能穿上這套藍色條紋球衣堪稱無上光榮，大牌球星或小咖選手都樂意把臉上各種毛髮剃光，以乾乾淨淨的面貌上場奮戰。

洋基隊這項禁令追溯自1973年，剛買下球隊的航運鉅子史坦布納（George Steinbrenner），看見有些球員披頭散髮，頭髮長到遮住球衣背號，讓不認識所有旗下選手的史老闆非常困擾；加上史老闆希望，洋基球團能夠展現出大企業乾淨俐落的形象，所以對全體男性員工（包括隊職員）下達服儀規定：頭髮長度不得超過領口，不准蓄絡腮鬍，只能在唇上留梳理整齊的鬍子。

另一個令人津津樂道的故事發生在1974年春訓，剛被交易到洋基的潘尼拉還留著長髮，他第一次見到史老闆時，兩人上演一場有趣的辯論。史老闆劈頭說他「頭髮太長」，潘尼拉回嘴，「耶穌基督是史上最偉大的人，他留長頭髮。」史老闆抓著潘尼拉走到對街的游泳池，指著它妙答「如果你可以（像耶穌）走過水面，要留長髮悉聽尊便。」潘尼拉只能照辦。

洋基隊看板響亮，因此對大多數球星來說，這項特殊要求不成問題。曾與王建民並肩作戰，而為台灣球迷熟悉的外野手戴蒙，當年從洋基死敵紅襪轉隊時，很阿莎力剃掉他猶如山頂洞人般的招牌落腮鬍和一頭長髮。不過，也有人為了護髮護鬚，寧願不要當洋基人。強投普萊斯曾公開表態，只要洋基的髮禁和蓄鬍規定不滅，他絕對不可能加入洋基。普萊斯在2015年底成為自由球員，與紅襪隊簽下大肥約。

紅人隊 娘炮才戴耳環

位於俄亥俄州的辛辛那提紅人隊，在1966年起也曾禁蓄鬍鬚，不過1999年重炮球星范恩加盟後堅持護鬚，球迷也一面倒支持，作風保守的老闆娘蕭特阿嬤同意撤銷這項規定，之後連紅人隊的吉祥物Mr. Red都留鬍子。不過蕭特阿嬤終究是恐龍級人物，她甚至一度禁止球員戴耳環，理由是「只有娘炮才戴耳環，戴耳環的男人都是同性戀。」

(中國時報)