皇家反情色 球迷揶揄住海邊

2018年04月08日 01:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸足壇搞出不准刺青的獨步全球超瞎禁令，但運動場奇特的規定並非特例。2015年奪得在美國職棒世界冠軍的堪薩斯市皇家隊，上月找來反情色團體，向血氣方剛的球員宣導遠離戕害身心情色影音印刷品的重要性，寫下北美主要職業運動團隊百年來破天荒的先例，體壇和媒體、球迷大譁訕笑，覺得皇家隊住海邊管太多。況且，已退役的日本巨星松井秀喜，還是個收藏5萬多部成人片的AV迷。

春訓時，皇家隊邀請反情色產業的組織「對抗新毒品」（FTND），到亞歷桑納州營區，並召集大、小聯盟球員排排坐，聆聽如何對抗色情影音出版品誘惑。一群大男人乖乖聽著FTND宣揚「這些有害的東西可能導致家暴案件升高，以及對女性的不尊重」。

情色影音或書刊，在美國職棒更衣室是再普通不過的存在。某些「貼心」的球隊，還會在球員會所提供「撒必死」，情色雜誌隨你看、大剌剌播放A片，讓球員們在賽前邊看邊切磋(？)，做伙大笑，非常放鬆。

皇家隊總管摩爾才51歲，不是原始人等級的老古板，不過他是個基本教義派的新教徒，致力把球隊打造成充滿愛與家庭氛圍的團隊，也常暢談信仰的正面影響。從小就是皇家球迷的摩爾，把這支小市場球隊從弱旅打造成冠軍隊，讓堪薩斯市30年後重溫封王滋味，摩爾在業內和鐵粉的聲望衝上高點。

邀請反色情運動團隊對一群猛男開講，告誡他們A書A片是惡源，與摩爾的宗教信仰脫不了關係。他認為情色是萬惡之源，恐令選手大好棒球前途迷航，摧毀他們的人生。他不禁止球員看A書，也不是逼他們做選擇，但摩爾認為必須把嚴重性告訴這些年輕人，他強調，教育很要緊。

研討會當天沒人退席，被媒體詢問的球員都對聽講表達歡迎。皇家隊無意把這事炒大，但FTND可不這麼想。他們興高采烈把照片po上IG，皇家隊飽受網民和情色產業攻擊，成人影片刊物AVN細看照片發現，似乎有球員聽著聽著去夢周公。

今年因重建廣被看衰的皇家隊，新球季開打後成為大聯盟倒數第二個勝場開胡的隊伍，酸民紛紛揶揄，這攏係反色情會議害的啦。還有網民怒批，把自己的宗教觀點強加職場同仁身上，根本不合法。還有推文說，這是公然表態禁止男性同胞DIY，還是禁止情色產業？這些人「蠢真」到搞不清楚其中的差別嗎？！

看A片A書是否真帶壞運動員，讓他們分心精盡人亡？美國職籃NBA某些球隊曾嘗試勸戒球員遠離情色出版品，但完全沒用，因為太多球員的老婆是AV女優，看片子會認出自己老婆，甚至有退役運動員下海演過A片。

(中國時報)