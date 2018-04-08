皇家反情色 球迷揶揄住海邊

美國職棒堪薩斯市皇家隊最近邀請反情色團體向球員宣導遠離情色媒體的重要性。（翻攝自推特）

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中國時報
／綜合報導

大陸足壇搞出不准刺青的獨步全球超瞎禁令，但運動場奇特的規定並非特例。2015年奪得在美國職棒世界冠軍的堪薩斯市皇家隊，上月找來反情色團體，向血氣方剛的球員宣導遠離戕害身心情色影音印刷品的重要性，寫下北美主要職業運動團隊百年來破天荒的先例，體壇和媒體、球迷大譁訕笑，覺得皇家隊住海邊管太多。況且，已退役的日本巨星松井秀喜，還是個收藏5萬多部成人片的AV迷。

春訓時，皇家隊邀請反情色產業的組織「對抗新毒品」（FTND），到亞歷桑納州營區，並召集大、小聯盟球員排排坐，聆聽如何對抗色情影音出版品誘惑。一群大男人乖乖聽著FTND宣揚「這些有害的東西可能導致家暴案件升高，以及對女性的不尊重」。

情色影音或書刊，在美國職棒更衣室是再普通不過的存在。某些「貼心」的球隊，還會在球員會所提供「撒必死」，情色雜誌隨你看、大剌剌播放A片，讓球員們在賽前邊看邊切磋(？)，做伙大笑，非常放鬆。

皇家隊總管摩爾才51歲，不是原始人等級的老古板，不過他是個基本教義派的新教徒，致力把球隊打造成充滿愛與家庭氛圍的團隊，也常暢談信仰的正面影響。從小就是皇家球迷的摩爾，把這支小市場球隊從弱旅打造成冠軍隊，讓堪薩斯市30年後重溫封王滋味，摩爾在業內和鐵粉的聲望衝上高點。

邀請反色情運動團隊對一群猛男開講，告誡他們A書A片是惡源，與摩爾的宗教信仰脫不了關係。他認為情色是萬惡之源，恐令選手大好棒球前途迷航，摧毀他們的人生。他不禁止球員看A書，也不是逼他們做選擇，但摩爾認為必須把嚴重性告訴這些年輕人，他強調，教育很要緊。

研討會當天沒人退席，被媒體詢問的球員都對聽講表達歡迎。皇家隊無意把這事炒大，但FTND可不這麼想。他們興高采烈把照片po上IG，皇家隊飽受網民和情色產業攻擊，成人影片刊物AVN細看照片發現，似乎有球員聽著聽著去夢周公。

今年因重建廣被看衰的皇家隊，新球季開打後成為大聯盟倒數第二個勝場開胡的隊伍，酸民紛紛揶揄，這攏係反色情會議害的啦。還有網民怒批，把自己的宗教觀點強加職場同仁身上，根本不合法。還有推文說，這是公然表態禁止男性同胞DIY，還是禁止情色產業？這些人「蠢真」到搞不清楚其中的差別嗎？！

看A片A書是否真帶壞運動員，讓他們分心精盡人亡？美國職籃NBA某些球隊曾嘗試勸戒球員遠離情色出版品，但完全沒用，因為太多球員的老婆是AV女優，看片子會認出自己老婆，甚至有退役運動員下海演過A片。

(中國時報)

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