新北市板橋區－潤餅餡料超豐富

2018年04月08日 01:12 中國時報 王揚傑 ）

在新北市板橋區湳雅夜市營業30餘年的無名潤餅攤，目前由第2代老闆朱智平和妻子接手經營，除了純手工的餅皮和新鮮食材外，不斷開發新口味也是吸引年輕一代消費者青睞的重要因素。但朱智平最推薦的口味，仍是原味傳統潤餅。

朱智平說，餅皮是潤餅的靈魂，一定要純手工製作，當初學做餅皮就花了將近5年時間，才終於把餅皮做到口感紮實，吃起來Q彈有咬勁。

他強調，因國人重視食安問題，除了餅皮每天手工製作外，餡料也講究新鮮、衛生，他每天提早6小時、中午起就開始備料，向長期配合的市場攤商進貨，然後打麵粉製作餅皮，所有食材絕對不過夜。

朱智平的傳統原味潤餅餡料包括蘿蔔乾、豆乾、蛋酥、紅燒肉、高麗菜、紅蘿蔔等，再灑上一層花生粉，豐富餡料保證一卷就有飽足感。

為迎合年輕人口味，朱智平又開發出芥末、黑胡椒、辣豆瓣、辣椒粉、無糖花生等多種新口味。尤其芥末口味微微的嗆鼻感，不少顧客驚豔竟能和餡料如此完美搭配，忍不住一口接一口。

朱智平說，他接手10多年來，堅持上一代起最重視的衛生和實在，雖然一直沒有為攤子起名號，但只要顧客喜歡和接受，有沒有名字一點都不重要。

地址：新北市板橋區南雅東路31號

營業時間：晚間6點至凌晨12點半

售價：40元

(中國時報)