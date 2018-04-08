桃園市中壢區－紅糟肉畫龍點睛 中壢排隊美食

桃園市中壢火車站鄰近美食劉家潤餅。（呂筱蟬攝）

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中國時報
（呂筱蟬）

桃園市中壢火車站是全台遊客密集度最高的車站之一，鄰近有許多美食，其中劉家潤餅雖然只是個小攤位，但只要一開始營業，立刻湧現排隊人潮，Q透餅皮搭配豐富餡料，既美味又飽足，是中壢車站的高人氣美食。

製作潤餅皮，除講究麵糊調配比例和水分外，最重要的就是經驗與巧勁；軟趴趴的麵糰一到老闆手中，立刻乖乖聽話飛舞起來，在鐵板上一抹，厚薄適中的完美圓型餅皮就成型，一張張現做的新鮮餅皮，彈性十足。

劉家潤餅內餡有高麗菜、豆芽菜、紅糟肉、肉鬆、花生粉、酸菜、蛋酥、菜脯等，好吃祕訣之一就是微微熱炊過的酥香色澤餅皮，老闆還特別在高麗菜中加入油蔥調味，增添獨特口感與香氣，許多老顧客都笑稱自己是一吃成主顧的死忠粉絲。

儘管客人不少，但店家分工合作，有人做餅皮、有人包餡料，就算排隊也不需要等太久，而且老闆相當「阿莎力」，餡料分量毫不手軟，女生吃一個就覺得很飽。李小姐說，蛋酥沒有臭油味，蘿蔔乾和酸菜也不死鹹，紅糟肉柔軟且有肉汁，高麗菜和豆芽菜清脆爽口，組合起來色香味俱全。

地址：桃園市中壢區中正路29號

電話：（03）4224457

營業時間：上午11點半至晚間10點，周二公休

售價：40元

(中國時報)

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