台南市麻豆區－餅皮軟Q 煎過更香酥 樂活名攤獲肯定

麻豆市五公有零售市場的「潤餅王」開業10年多，以食材新鮮、調理方式健康聞名，加上店家以蒜頭、豆腐乳調製的醬汁，吃起來清爽不油膩。（莊曜聰攝）

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中國時報
麻豆市五公有零售市場的「潤餅王」，包好的潤餅在鐵板上煎過後，更加可口。（莊曜聰攝）

走進台南麻豆市五公有零售市場，遠遠就能看到排隊人龍，開業10年多的「潤餅王」12名工作人員，分別做潤餅皮、切菜炒料、包潤餅，忙到不可開交，做出的潤餅多樣化，清甜不膩的口感更是讓人回味無窮。

「製作潤餅皮，火候、時間要控制得恰到好處才會軟Q。」老闆王進興經營成衣生意40年，10年前發現外銷前景不佳，因年輕時學過做潤餅皮，就轉業在麻豆市五市場開店，與來自大陸泉州的妻子林美瓊一起賣潤餅，累積多年經驗的林美瓊，平均1分鐘就能包好3捲潤餅，贏得「市場第一快手」稱號。

店內傳統口味的潤餅，配料有蛋皮、三層肉、皇帝豆、豆菜麵，以及包含韭菜、芹菜、菜脯、豆芽菜、高麗菜的綜合蔬菜，撒上花生粉及糖粉，再刷上由蒜頭及豆腐乳等調製的醬汁，包好後放上鐵板，小火煎到餅皮有香酥口感就完成，而餡料多以清燙代替油炒，吃起來特別清爽。

曾多次獲得台南市樂活名攤肯定的潤餅王，面對夏秋2季銷售淡季，也開發不同的口味因應，餅皮有菠菜、南瓜、抹茶、火龍果及全麥口味，內餡則有傳統、牛肉和全素的蔬菜水果口味，都能讓顧客有滿滿飽足感。

地址：台南市麻豆區市五公有零售市場

營業時間：上午6點起至賣完為止，周二公休

售價：傳統口味50元，牛肉、蔬果口味60元

(中國時報)

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