高雄市新興區－三代春捲 10種餡料客製化

高雄知名人氣潤餅春捲老店「三代春捲」創店73年，現由第3代老闆娘黃宥瑩（前排右）接手和女兒一同經營，傳承阿嬤留下的傳統好味道，店門外總是大排長龍。（王錦河攝）

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中國時報

高雄知名潤餅春捲老店「三代春捲」位於中正路圓環美麗島捷運站旁，1945年創立至今已73年，現由第3代老闆娘黃宥瑩接手和女兒一同經營，傳承阿嬤留下的傳統好味道。

「三代春捲」的潤餅皮與10種餡料均純手工製作，先在2層潤餅皮灑上糖粉和含顆粒的花生粉，鋪上三角形的潤餅皮，隨即包入高麗菜絲、芹菜絲、蒜苗絲、荳芽、煎蛋絲、豆干、蘿蔔干、香菜、豬瘦肉、香腸10種餡料，捲起後沾上蒜泥辣椒醬封黏餅皮即完成。

店家也依照客人口味客製化潤餅，有糖、無糖或半糖，不愛吃的餡料也可要求不加，素食者也能指定不放肉，貼心服務擄獲老饕的心。

黃宥瑩說，店內手工製作的潤餅皮，將高筋麵粉加水打成麵糰，擦抹在加熱的鐵板上製成，口感皮薄且Q；餡料中多種蔬菜的爽脆口感、豬瘦肉香腸的鹹香滋味，與花生粉、糖粉在口中交融，甜鹹鮮香兼而有之，是高雄知名人氣店家。

每年4月5日清明節是生意最好的1天，清晨4點就有人排隊領號碼牌等候買餅，即使號碼牌已發完，仍有許多民眾上門詢問，1天就能賣出上千個。

地址：高雄市新興區中山橫路1號

電話：（07）2858490、093636575

營業時間：上午9點40分至晚間7點，月休3天

售價：40元

(中國時報)

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