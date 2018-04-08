城市博物館 柯Ｐ萬華學打鐵

2018年04月08日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

「心中山生活節」有當地店家組成的文創市集。（張立勳攝）

台北市政府推動城市博物館計畫，希望以街區傳統產業為特色，讓傳統產業結合觀光轉型，也傳承傳統技藝，台北市長柯文哲7日走訪萬華區「三秀打鐵店」、「老濟安青草店」等特色老店後表示，透過在地老店改造，展現生活與文化，未來會把在地老店串聯起來，為觀光產業加值，形成優雅的台北城市。

玩創意不失懷舊滋味

艋舺是台北市起源地，傳統產業眾多且歷史豐富，市府為建構「城市博物館」，以打造沒圍牆的博物館為目標，目前有32家老店投入改造計畫，柯文哲昨先走訪超過90年歷史的「三秀打鐵店」，在老師傅指導下體驗打鐵。

隨後柯文哲前往2年前曾參訪的「老濟安青草店」，經過市府輔導店面裝潢、產品包裝設計，整體環境煥然一新，讓柯文哲看了讚不絕口，尤其是過去用塑膠袋裝的青草，現在變成青草茶包，具創意又不失傳統風味。

讓手藝形成地方特色

柯文哲表示，艋舺地區有青草業、佛具業和打鐵等傳統產業，市府運用城市博物館概念展現特色商家，不只幫助觀光產業加值，透過年輕人創意讓老店重生，傳承傳統手藝也成為地方特色。

他認為，政府不會比業界了解市場，市府透過輔導機制作為業者後盾，並藉由不斷滾動式檢討來修正，像是商業處協助業者建立網購通路，讓商品銷售不要侷限實體店面。

(中國時報)