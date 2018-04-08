音樂季精神轟炸 居民抗議

樂托邦音樂季吸引民眾進場狂歡，音樂聲響之大讓民眾非常不滿。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬、／桃園報導

樂托邦國際音樂季6、7日在楊梅埔心牧場登場，許多民眾在連假前往狂歡，震耳欲聾的重低音卻讓在地民眾苦不堪言，連10公里外都能聽到，6日一整晚，10多名里長及警方接獲超過上百通抗議電話，民眾痛批業者賺大錢，苦的卻是在地居民整晚被精神轟炸，環保局依法告發。

樂托邦國際音樂季連續舉辦2天，從中午12點直到晚上10點，音樂聲響不間斷，在地民眾受不了，將市長信箱及1999灌爆，揚言抵制相關音樂活動在楊梅地區舉辦。市議員李家興也接獲17名里長投訴，表示一夜之間接獲上百通抗議電話，無奈，7日邀請觀光旅遊局、環保局、楊梅警分局及業者等，在幼獅派出所進行協調。

電話灌爆1999

李家興表示，不反對業者舉辦活動振興當地觀光，前提是不能影響在地居民生活作息，大家被音樂聲疲勞轟炸，連8公里外的楊梅市區也能清楚聽見，也希望業者考量到當地居民的處境，能夠有所節制。

環保局環保稽查科長張家豪則說，依據噪音管制法規定，白天音量不得超過77分貝，晚上7點後不得超過62分貝，11點後不得超過52分貝，6日晚間7點半前往測得71.9分貝，開出一張罰單並要求改善，晚間8點25分派員至現場欲進行複查，惟當時楊梅地區下雨，未符合「噪音管制區畫定作業準則」無法量測，仍派員與主辦單位溝通降低活動音量，以避免擾寧情形，而7日稽查人員前往量測2次音量65分貝及69分貝都符合第三類噪音管制區日間擴音設施噪音管制標準值。

業者允控制音量

業者除了允諾會改善控制音量，並在里長要求之下寫下承諾書，也希望活動往後成為楊梅具代表性的活動，期盼活得民眾的諒解。

(中國時報)

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