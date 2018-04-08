6尊媽祖引導 萬人鐵騎祈福

2018萬眾騎BIKE狗然厲害，7日清晨在媽祖前導座車領軍下，車友們祈福出發。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

邁入第八屆的萬眾騎BIKE活動，7日清晨近萬名車友在6個宮廟董事長、主委及運動局長王慶堂等人鳴笛聲中，跟著媽祖前導座車，從萬和國中緩緩出發，全程約105公里；遶行中市山海屯區，行經萬和宮、旱溪樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮及社口萬興宮等，6個媽祖廟後再回到萬和宮。

拜廟享美食 沿途賞風光

清晨6點多約近萬名車友，聚集在萬和國中操場，隨著音樂中跳起暖身操，7點多蓄勢待發多時的車友，隨著出發汽笛聲中緩緩出發，展開「2018萬眾騎BIKE狗然厲害」健騎活動；因沒有比賽性質，不少全家報名來體驗不一樣的「鐵馬1日遊」，隊伍蜿蜒在道路上，大夥騎上祈福之路非常熱鬧。

今年主辦的萬和宮董事長蕭清杰說，相信有在騎自行車的車友，一定很期待「2018萬眾騎BIKE狗然厲害」健騎活動；這由中市6家媽祖宮廟合辦，已成為國內愛好自行車活動的年度盛事；在6家宮廟媽祖引導下，車友可到這6家媽祖廟拜拜祈福，還可欣賞沿途山海屯區的美麗風光。

台中6廟合辦 已成盛事

蕭清杰指出，各家宮廟都準備特色美食給車友享用，希望大家在有些涼意天候中，慢慢騎、慢慢欣賞，騎出健康、騎出快樂。

因只要騎完4站即可參加摸彩，午後陸續有車友回來，廟方準備有炒麵、爌肉、魚丸湯及綠豆湯、礦泉水等美食分享給車友。車友還到「您已完成105公里！」大型布幕前拍照留念！蕭清杰特邀請明年大家再一起來參加萬眾騎BIKE的祈福年度盛事！

(中國時報)

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