路口石雕影響交通 美意打折

石猴雕刻作品緊臨嘉義市忠孝路口，為街景增添特色藝術，恐也有礙行車視線之虞。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市文化局將6件名師雕刻的大型石猴委由6個里認養，設置於各里作為公共裝置藝術，增添街景之美，7日《一鳴驚人》石猴擺置於忠孝路、博東路口，舉辦揭幕慶生活動，因緊臨路口，恐有影響交通之虞，且民眾拍照站到大馬路上，也有安全顧慮。文化局代理局長饒嘉博允諾改善，讓美意不打折。

緊臨街道擺放 視線受阻

文化局博物館科長鄧倚欣指出，該局舉辦2017年大型石猴雕刻創作展，有6件作品入選，有10個里有意願認養，由仁義里、紅瓦里、保福里、大溪里、興村里、太平里等6里認養，陸續擺置於各里的明顯路口，作為公共藝術。

7日仁義里長徐國榮為《一鳴驚人》石猴舉辦慶生會，擅長吹奏薩克司風的徐國榮與音樂同好合奏，用歡樂的音符樂曲，與里民一同歡迎石猴加入該里成為社區的一分子，也邀請作者之一蔡永武、文化局代理局長饒嘉博一起為石猴揭幕。

《一鳴驚人》由蔡永武發想，與團隊林聖語、陳壬癸、倪莉宸、張威勇一同創作，將猴子擬人化，表現猴子吹小號喇叭的神情，渲染式的線條刻畫出猴子活潑逗趣的神情。

徐國榮說，《一鳴驚人》將由里民與文化局共同維護，形塑仁義里融合嘉義是石猴雕刻藝術故鄉的在地特色文化，讓更多人看到石猴藝術。

民眾路邊拍照 安全堪虞

石猴雕刻增添街景的在地藝術意象，但也有民眾發現，公共藝術緊臨街道路口，恐有影響交通視線之虞，以《一鳴驚人》為例，民眾拍照，站到大馬路上，也有安全顧慮。

饒嘉博表示，確有安全疑慮，將往內遷移至分隔島綠帶的適宜位置，以確保觀賞民眾及行車交通視線無礙。

(中國時報)

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