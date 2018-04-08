老虎機尾翼 訴說40年風光史

台東空軍志航基地第7聯隊大樓前，設有F-5E/F戰機尾翼，訴說老虎機的輝煌歷史。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

有「老虎機」之稱的F-5E/F，曾是空軍主力戰機，目前僅剩台東志航基地第7聯隊還在執行飛行任務，在該聯隊大樓前豎立2座F-5E/F垂直尾翼，記錄了老虎機從1974年迄今的飛行時數及服役過的單位，訴說該機40年來捍衛台海的輝煌歷史。

飛行時數逾119萬小時

志航空軍第7飛行訓練聯隊大樓2側豎立了2座醒目的F-5E/F垂直尾翼，老虎的圖騰依舊虎虎生風，上頭英文字「Since 1974」為該戰機自1974年開始服役，而數字1196364則是該機飛行時數達119萬餘小時，最下方則是該戰機曾服役過的5個聯隊隊徽。

F-5E/F戰機是1973年我國與美國簽訂協議，由航空工業發展中心在洛斯諾普公司授權生產，美國稱「虎式二型」，洛斯諾普還為F-5E/F設計老虎頭圖騰，因此有「老虎機」之稱，首架出廠的F-5E/F戰機，為慶祝前總統蔣中正88歲生日，取名「中正號」。

在空軍在購得F-16戰機與幻象2000前，有很長一段時間由F-5戰機守衛台灣海峽安全，而目前僅志航基地仍在執行飛行任務，所以志航也被航迷暱稱為「虎窩」，不少航迷專程跑到台東，就是為了一睹老虎英姿。

過去曾捍衛台海安全

F-5E/F戰機現在多半用在訓練任務，是許多優秀飛官的「搖籃機」，據了解，空軍已展開高級教練機生產計畫，66架高教機完成後，將全數部署在志航基地，40多年來一肩扛下戰備、訓練與偵巡任務的老虎機將走入歷史。

聯隊表示，F-5E/F戰機尾翼為該聯隊前隊長侯榮芳3年前所設，除了讓來賓認識老虎那段光輝歲月以外，也對勞苦功高的老虎表達敬意。

(中國時報)

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