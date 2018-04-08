多機能社區養老 竹縣府取經日本

2018年04月08日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

為了迎接高齡化社會，新竹縣政府日前率團前往日本靜岡縣，參訪由Fuji Toranomon集團所經營的老人住宅、養生村等，該老人住宅中，以「多機能的社區養老」為主軸，除了24小時入住照顧外，也提供臨托、日間照護、居家上門服務等，讓年長者能安享晚年。

新竹縣長邱鏡淳表示，台灣已經邁入高齡化社會，而日本發展長照系統領先台灣25年之久，因此，此行特別前往觀摩老人照護系統，期望能作為參考。由Fuji Toranomon集團所經營的老人住宅，負責人八十島正起帶領縣府團隊參觀，該機構目前有190名年長者入住，加上白天日間照護人力約235人，平均1名護理人員照顧3名長者。

除了新竹縣政府團隊外，台開集團董事長邱復生、前內政部長李鴻源賢伉儷、三信商業銀行董事長廖松岳等人也一同訪日，Fuji Toranomon集團創辦人土田博和指出，目前日本老人人口總數達28％，而照護人力出現短缺，他們引進泰國、越南等地照護人員，也有中國大陸籍專業護理人員前往實習。

邱鏡淳表示，新竹縣為科技城，年輕人在外工作，年長者相對需要更多照護資源，因此前往觀摩日方的醫療服務；邱復生也表示，未來有議員在花蓮、新竹縣新埔等台開園區，推出台灣退休養生宅，未來規畫設計將參考該集團。李鴻源則深入了解日本如何因應龐大醫療負擔、政府如何給予補助等。

(中國時報)